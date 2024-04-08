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ຂ່າວສານ

ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຢູ່ ໄຕ້​ຫວັນ (ຈີນ): ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ

ພາຍຫຼັງ 72 ຊົ່ວໂມງທຳອິດນັບແຕ່ເວລາເກີດວິນາດຕະກຳ, ອັດຕາເອົາຕົວລອດຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໄດ້ຮັບຖືວ່າ ຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບຍັງຮີບເຮັ່ງການຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາຍສູນ.
ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ສືບຕໍ່ຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄຕ້ຫວັນ ແລ້ວ, ໃນ 2 ວັນຜ່ານມາ, ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບໄດ້ພົບເຫັນສາກສົບຕື່ມອີກ 3 ສົບ, ອັນໄດ້ຍົກຈຳນວນຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍເສຍຊີວິດໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວນີ້ຂຶ້ນເປັນ 13 ຄົນ. ພາຍຫຼັງ 72 ຊົ່ວໂມງທຳອິດນັບແຕ່ເວລາເກີດວິນາດຕະກຳ, ອັດຕາເອົາຕົວລອດຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍໄດ້ຮັບຖືວ່າ ຫຼຸດລົງຢ່າງແຮງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບຍັງຮີບເຮັ່ງການຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາຍສູນ.

ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບເວລາ 25 ປີຜ່ານມາຢູ່ ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຮັບບາດເຈັບກວ່າ 1.100 ຄົນ. ປະຊາຊົນນັບຮ້ອຍຄົນຍັງຕ້ອງໄປລີ້ໄພຢູ່ບ່ອນປອດໄພ, ໃນຂະນະນັ້ນ ອຳນາດການປົກຄອງ ໄດ້ລະດົມເຮືອບິນເຮລີກອັບເຕີໄປຂົນສົ່ງຜູ້ຖືກບາດເຈັບ ແລະ ລຳລຽງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ເມື່ອສືບຕໍ່ເກີດມີການສັ່ນສະເທື່ອນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕວັກກີ ຈະຈັດສົ່ງທິມງານກູ້ໄພກູ້ຊີບ ໄປຍັງເຂດດິນແດນນີ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈັດ​ພິ​ທີວາງ​ສີ​ລາ​ລຶກ​ກໍ່​ສ້າງ​ໂຮງ​ໝໍ​ສາ​ກົນ ໄລ​ຍະ 2 ຂຶ້ນ​ກັບ​ໂຮງ​ໝໍ​ສູນ​ກາງ ເຫວ້

ຈັດ​ພິ​ທີວາງ​ສີ​ລາ​ລຶກ​ກໍ່​ສ້າງ​ໂຮງ​ໝໍ​ສາ​ກົນ ໄລ​ຍະ 2 ຂຶ້ນ​ກັບ​ໂຮງ​ໝໍ​ສູນ​ກາງ ເຫວ້

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງສີລາລຶກກໍ່ສ້າງໂຄງໝໍສາກົນໄລຍະ 2 ຂຶ້ນກັບໂຮງໝໍສູນກາງເຫວ້, ເຊິ່ງລວມມູນຄ່າການລົງທຶນເກືອບ 400 ຕື້ດົ່ງ (17 ລ້ານ USD), ສາມາດບັນຈຸຕຽງນອນ 300 ອັນຕາມມາດຖານສາກົນ.
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