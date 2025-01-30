Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເຫດ​ເຮືອ​ບິນ​ຕົກ​ຢູ່​ ຊູ​ດັງ​ໃຕ້ ເຮັດ​ໃຫ້ 20 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ

ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 20 ຄົນ ໃນເຫດເຮືອບິນຕົກຢູ່ປະເທດນີ້.
ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ (ພາບ:Reuters)

ວັນທີ 29 ມັງກອນ, ອຳນາດການປົກຄອງລັດ Unity ຂອງ ຊູດັງໃຕ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 20 ຄົນ ໃນເຫດເຮືອບິນຕົກຢູ່ປະເທດນີ້. ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວດັ່ງກ່າວ, ເຮືອບິນລຳນີ້ໄດ້ຂົນສົ່ງ 21 ຄົນ, ລວມທັງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ຈຸບິນ, ໄດ້ຕົກລົງອີກບໍ່ດົນ ພາຍຫຼັງທີ່ບິນຂຶ້ນເພື່ອໄປຍັງນະຄອນຫຼວງ Juba. ເວລາເກີດເຫດອຸປະຕິເຫດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນປະມານ 10 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບໍລິເວນເຮືອບິນຕົກ ຫ່າງຈາກລານບິນ 500 ແມັດ ເທົ່ານັ້ນ. ມີພຽງແຕ່ຜູ້ດຽວໄດ້ລອດຕາຍໃນເຫດອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວ.

ອຳນາດການປົກຄອງ ໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມຮີບເຮັ່ງສືບສວນສາຍເຫດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຂດ​ມໍ​ລະ​ດ​ົກ ເຫ້ວ ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ນັບ​ພັນ​ເທື່ອ​ຄົນ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ

ເຂດ​ມໍ​ລະ​ດ​ົກ ເຫ້ວ ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ນັບ​ພັນ​ເທື່ອ​ຄົນ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ

ວັນທີ 29 ມັງກອນ (ກົງກັບວັນທີ 1 ຂອງບຸນເຕັດ ໄລ່ຕາມຈັນທະປະຕິທິນ), ບັນດາສະຖານທີ່ໃນເຂດມໍລະດົກ ເຫ້ວ ໄດ້ເປີດປະຕູໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ ເພື່ອຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນຄົນມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊົມໃຊ້ບັນຍາກາດບຸນເຕັດປະເພນີ. ຢູ່ເຂດພະລາຊະວັງ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະຢູ່ວັງ ທາຍຮ່ວາ, ເຂົ້າຮ່ວມການລະຫຼີ້ນພະລາຊະວັງ….ນາງ ເຈິ່ນທິຕາມ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາແຕ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຫວນຄືນມູນເຊື້ອຍາມບຸນເຕັດຂອງລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ເຂົ້າໃຈມູນເຊື້ອຕື່ມອີກ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮີດຄອງປະເພນີດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ດີງາມຂອງຊາວ ເຫ້ວ ອີກດ້ວຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top