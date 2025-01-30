ຂ່າວສານ
ເຫດເຮືອບິນຕົກຢູ່ ຊູດັງໃຕ້ ເຮັດໃຫ້ 20 ຄົນເສຍຊີວິດ
ວັນທີ 29 ມັງກອນ, ອຳນາດການປົກຄອງລັດ Unity ຂອງ ຊູດັງໃຕ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 20 ຄົນ ໃນເຫດເຮືອບິນຕົກຢູ່ປະເທດນີ້. ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວດັ່ງກ່າວ, ເຮືອບິນລຳນີ້ໄດ້ຂົນສົ່ງ 21 ຄົນ, ລວມທັງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ຈຸບິນ, ໄດ້ຕົກລົງອີກບໍ່ດົນ ພາຍຫຼັງທີ່ບິນຂຶ້ນເພື່ອໄປຍັງນະຄອນຫຼວງ Juba. ເວລາເກີດເຫດອຸປະຕິເຫດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນປະມານ 10 ໂມງ 30 ນາທີ ຂອງຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບໍລິເວນເຮືອບິນຕົກ ຫ່າງຈາກລານບິນ 500 ແມັດ ເທົ່ານັ້ນ. ມີພຽງແຕ່ຜູ້ດຽວໄດ້ລອດຕາຍໃນເຫດອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວ.
ອຳນາດການປົກຄອງ ໄດ້ສົ່ງຄຳແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ຄອບຄົວຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມຮີບເຮັ່ງສືບສວນສາຍເຫດ.