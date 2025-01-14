ຂ່າວສານ
ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ
ກຳລັງດັບເພີງຂອງ ອາເມລິກາ ພວມແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມອອກເປັນວົງກວ້າງກວ່າຢູ່ California. ຕາມວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ, ໃນຮອບເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ, ເຫດໄຟໄໝ້ Palisades ໄດ້ແຜ່ລາມຕື່ມອີກ 400 ເຮັກຕາ, ເຜົາຫຼາຍກິດຈະກຳຕື່ມອີກ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 12 ມັງກອນ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພະແນກປ່າໄມ້ ແລະ ປ້ອງກັນ, ອັກຕີໄພ California (Cal Fire) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ເຖິງວ່າກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມໄດ້ 11% ເນື້ອທີ່ຂອງ Palisades ກໍຕາມ, ແຕ່ໄຟໄໝ້ນີ້ໄດ້ເຜົາໄປກວ່າ 8.900 ເຮັກຕາ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດໄຟໄໝ້ປ່າ 6 ຈຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນພ້ອມກັນຢູ່ Los Angeles ແຕ່ວັນທີ 07 ມັງກອນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 16 ຄົນ. ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອກຳລັງດັບເພີງສາມາດເຂົ້າໄປເຮືອນແຕ່ລະຫຼັງເພື່ອຊອກຫາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ.