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ຂ່າວສານ

ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ Morocco: ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຂຶ້ນເຖິງກ່ວາ 2.000 ຄົນ, Morocco ປະກາດຈັດພິທີໄວ້ທຸກທົ່ວປະເທດໃນເວລາ 3 ວັນ

ແຈ້ງການຂອງກະຊວງພາຍໃນ Morocco ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜູ້ເສຍຊີວິດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ເຂດ Al Haouz ແລະ ໃນຈຳນວນຜູ້ຖືກຮັບບາດເຈັບນັ້ນ, ມີຜູ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດນັບຮ້ອຍຄົນ.
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຂຶ້ນເຖິງກ່ວາ 2.000 ຄົນ, Morocco ປະກາດຈັດພິທີໄວ້ທຸກທົ່ວປະເທດໃນເວລາ 3 ວັນ (ພາບ:Reuters)

ຕາມຕົວເລກຫຼ້າສຸດຂອງກະຊວງພາຍໃນ Morocco ປະກາດແລ້ວ, ມີກ່ວາ 2.000 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ກ່ວາ 2.000 ອື່ນຖືກບາດເຈັບ ໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຄັ້ງປະຫວັດສາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນຄຳ່ວັນທີ 8 ກັນຍາ. ເຈົ້າຊີວິດ Morocco Mohamed VI  ຕົກລົງຈັດພິທີໄວ້ທຸກທົ່ວປະເທດໃນເວລາ 3 ວັນເພື່ອໄຫວ້ອາໄລບັນດາຜູ້ປະສົບ ເຄາະຮ້າຍຈາກເຫດ ແຜ່ນດິນໄຫວ.

ແຈ້ງການຂອງກະຊວງພາຍໃນ Morocco ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜູ້ເສຍຊີວິດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ເຂດ Al Haouz ແລະ ໃນຈຳນວນຜູ້ຖືກຮັບບາດເຈັບນັ້ນ, ມີຜູ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດນັບຮ້ອຍຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີ ຫຼາຍຄົນພວມຕິດຄ້າງໃນຊາກຫັກພັງ, ວຽກງານກູ້ໄຟກູ້ຊີບ ໄດ້ດຳເນີນ ຕະຫຼອດຄືນ ເພື່ອຊອກຫາບັນດາຜູ້ຍັງມີຊີວິດ.

ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 9 ກັນຍາ, ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໄດ້ສົ່ງສານ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ແລະ ສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນ Morocco . ໃນນັ້ນ, ຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນໄດ້ຖະແຫຼງກຽມພ້ອມສົ່ງກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ແລະ ສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳມາ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ, ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫາງ​ສຽງ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຊົ​ມ​ເຊີຍ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ

ຫາງ​ສຽງ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຊົ​ມ​ເຊີຍ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ສ້າງ​ຕັ້ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ພວມທຳການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ນີ້ແມ່ນເຫດການປະຫວັດສາດໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ເມື່ອສອງປະເທດຕົກລົງສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ເລື່ອງຍົກລະດັບການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ພວມດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກສື່ມວນຊົນ ແລະ ຫາງສຽງ ອາເມລິກາ.
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