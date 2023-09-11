ຂ່າວສານ
ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ Morocco: ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຂຶ້ນເຖິງກ່ວາ 2.000 ຄົນ, Morocco ປະກາດຈັດພິທີໄວ້ທຸກທົ່ວປະເທດໃນເວລາ 3 ວັນ
ຕາມຕົວເລກຫຼ້າສຸດຂອງກະຊວງພາຍໃນ Morocco ປະກາດແລ້ວ, ມີກ່ວາ 2.000 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ກ່ວາ 2.000 ອື່ນຖືກບາດເຈັບ ໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຄັ້ງປະຫວັດສາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນຄຳ່ວັນທີ 8 ກັນຍາ. ເຈົ້າຊີວິດ Morocco Mohamed VI ຕົກລົງຈັດພິທີໄວ້ທຸກທົ່ວປະເທດໃນເວລາ 3 ວັນເພື່ອໄຫວ້ອາໄລບັນດາຜູ້ປະສົບ ເຄາະຮ້າຍຈາກເຫດ ແຜ່ນດິນໄຫວ.
ແຈ້ງການຂອງກະຊວງພາຍໃນ Morocco ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜູ້ເສຍຊີວິດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ເຂດ Al Haouz ແລະ ໃນຈຳນວນຜູ້ຖືກຮັບບາດເຈັບນັ້ນ, ມີຜູ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດນັບຮ້ອຍຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີ ຫຼາຍຄົນພວມຕິດຄ້າງໃນຊາກຫັກພັງ, ວຽກງານກູ້ໄຟກູ້ຊີບ ໄດ້ດຳເນີນ ຕະຫຼອດຄືນ ເພື່ອຊອກຫາບັນດາຜູ້ຍັງມີຊີວິດ.
ຮອດຕອນຄ່ຳວັນທີ 9 ກັນຍາ, ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໄດ້ສົ່ງສານ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ແລະ ສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນ Morocco . ໃນນັ້ນ, ຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນໄດ້ຖະແຫຼງກຽມພ້ອມສົ່ງກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ແລະ ສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳມາ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍ, ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ./.