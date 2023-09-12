Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ມາຣົກ: OIC ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍວຽກງານ ກູ້ໄພກູ້ຊີບ

ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວດ້ວຍຄວາມແຮງ 6,8 ຣິກເຕີ ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ກັນຍາ, ໄດ້ທຳລາຍເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ, ບັນດາໝູ່ບ້ານຢູ່ເຂດພູ Atlas. ນີ້ແມ່ນເຫດແຜ່ນ ດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງສູງທີ່ສຸດ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢູ່ປະເທດ ອາບຟຣີກາ ເໜືອນີ້.
ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບປະຕິບັດວຽກງານໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 10 ກັນຍາ, ທ່ານ Hissein Brahim Taha, ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການຮ່ວມມື ອິດສະລາມ (OIC) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ບັນດາອົງການມະນຸດສະທຳ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ ໜູນຊ່ວຍວຽກງານຊ່ວຍບັນເທົາທຸກແກ່ບັນດາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ທ່ີຖືກຜົນ ສະທ້ອນຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ມາຣົກ.

ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວດ້ວຍຄວາມແຮງ 6,8 ຣິກເຕີ ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ກັນຍາ, ໄດ້ທຳລາຍເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ, ບັນດາໝູ່ບ້ານຢູ່ເຂດພູ Atlas. ນີ້ແມ່ນເຫດແຜ່ນ ດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງສູງທີ່ສຸດ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢູ່ປະເທດ ອາບຟຣີກາ ເໜືອນີ້. ຕາມຕົວເລກສະຖິຕິຂອງກະຊວງພາຍໃນ ມາຣົກ ແລ້ວ, ມີກ່ວາ 2.000 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກນັັບພັນຄົນຖືກບາດເຈັບພາຍຫຼັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນທ່ອງ ທ່ຽວ Marrakes ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ກ່ວາ 70 ກມ. ປະຈຸບັນ, ບັນດາກຳລັງ ກູ້ໄພກູ້ຊີບຂອງ ມາຣົກ ພວມຮີບເຮັ່ງ ຊອກຫາບັນດາຜູ້ທີ່ຍັງຕິດຄ້າງ ໃນຊາກຫັກພັງນັ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 3 ຝ່າຍກັບ ຈີນ

ສ ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 3 ຝ່າຍກັບ ຈີນ

ປະຈຸບັນ, ສ ເກົາຫຼີ ພວມດຳລົງຕຳແໜ່ງ ປະທານກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສ ເກົາຫຼີ - ຍີ່ປຸ່ນ - ຈີນ ແລະ ເຊີອຸນ ພວມຊຸກຍູ້ການຈັດກອງປະຊຸມໃນທ້າຍປີນີ້.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top