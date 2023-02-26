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ຂ່າວສານ

ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ຕວກກີ: ເລີ່ມປະຕິບັດວຽກງານສ້າງສາປະເທດຄືນໃໝ່

ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕວກກີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວພາກໃຕ້ປະເທດນີ້ເຮັດໃຫ້ກ່ວາ 43.500 ຄົນເສຍຊີວິດຢູ່. ຕຶກອາຄານປະມານ 164.000 ຫຼັງ, ອາພັດເມັນກ່ວາ 530.000 ຫ້ອງຖືກພັງທະລາຍ.
  ຕຶກອາຄານຖືກພັງທະລາຍຢູ່ Hatay (ພາບ: ສຳນັກຂ່າວສານຊິນຮວາ/TTXVN)  

ວັນທີ 24 ກຸມພາ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕວກກີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະເທດນີ້ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວໄລຍະທຳອິດຂອງວຽກງານສ້າງສາປະເທດຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ. ຕາມແຜນການເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ, ຕວກກີ ຈະກໍ່ສ້າງອາພັດເມັນ 200.000 ຫ້ອງ ແລະ ເຮືອນ 70.000 ຫຼັງ ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 15 ຕື້ USD.

ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕວກກີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວພາກໃຕ້ປະເທດນີ້ເຮັດໃຫ້ກ່ວາ 43.500 ຄົນເສຍຊີວິດຢູ່. ຕຶກອາຄານປະມານ 164.000 ຫຼັງ, ອາພັດເມັນກ່ວາ 530.000 ຫ້ອງຖືກພັງທະລາຍ. ທາງລັດຖະບານໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຕູບຄ້າຍ, ເຮືອນຢູ່ຊາບຊາທີ່ເປັນຕູ້ຄອນແທນເນີ ແລະ ເປັນບ່ອນພັກພິງຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ລອດຕາຍຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Recep Tayyip Erdogan ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າໃນຮອບເວລາ 1 ປີ, ລັດຖະບານປະເທດນີ້ຈະສ້າງເຮືອນຢູ່ຄືນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ILO ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ຫວຽດນາມ ແລະ ILO ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-24 ກຸມພາ, ທ່ານ ນາງ Chihoko Asada - Miyakawa, ຫົວໜ້າອົງການ ແຮງງານສາກົນ (ILO) ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອ ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ ເພີ່ມທະວີ ການ ຮ່ວມມືແນໃສ່ຮັບປະກັນ ວຽກເຮັດງານທຳແບບຍືນຍົງຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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