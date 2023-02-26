ຂ່າວສານ
ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ຕວກກີ: ເລີ່ມປະຕິບັດວຽກງານສ້າງສາປະເທດຄືນໃໝ່
ວັນທີ 24 ກຸມພາ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕວກກີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະເທດນີ້ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວໄລຍະທຳອິດຂອງວຽກງານສ້າງສາປະເທດຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ. ຕາມແຜນການເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ, ຕວກກີ ຈະກໍ່ສ້າງອາພັດເມັນ 200.000 ຫ້ອງ ແລະ ເຮືອນ 70.000 ຫຼັງ ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນຢ່າງໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 15 ຕື້ USD.
ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕວກກີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວພາກໃຕ້ປະເທດນີ້ເຮັດໃຫ້ກ່ວາ 43.500 ຄົນເສຍຊີວິດຢູ່. ຕຶກອາຄານປະມານ 164.000 ຫຼັງ, ອາພັດເມັນກ່ວາ 530.000 ຫ້ອງຖືກພັງທະລາຍ. ທາງລັດຖະບານໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຕູບຄ້າຍ, ເຮືອນຢູ່ຊາບຊາທີ່ເປັນຕູ້ຄອນແທນເນີ ແລະ ເປັນບ່ອນພັກພິງຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ລອດຕາຍຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Recep Tayyip Erdogan ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າໃນຮອບເວລາ 1 ປີ, ລັດຖະບານປະເທດນີ້ຈະສ້າງເຮືອນຢູ່ຄືນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນ.