Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເຫດເຮືອບິນ MH17 ຕົກ: ສານໂຮນລັງກຳນົດຈຸດເວລາປະກາດຄຳຕັດສິນ

ສານ ໂຮນລັງ ຮັບຜິດຊອບການພິພາກສາຜູ້ຖືກສົງໄສ 4 ຄົນໃນເຫດເຮືອບິນ MH17 ຂອງບໍລິສັດການບິນ Malaysia Airlines ຕົກຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ຢູແກຼນ ໃນປີ 2014 ແຈ້ງວ່າ ຈະຍົກອອກຄຳຕັດສິນໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ ຈະມາເຖິງ.

  ເຮືອບິນໝາຍເລກ MH17 (ພາບ: Reuters)  

ວັນທີ 15 ສິງຫາ, ສານ ໂຮນລັງ ຮັບຜິດຊອບການພິພາກສາຜູ້ຖືກສົງໄສ 4 ຄົນໃນເຫດເຮືອບິນ MH17 ຂອງບໍລິສັດການບິນ Malaysia Airlines ຕົກຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ຢູແກຼນ ໃນປີ 2014 ແຈ້ງວ່າ ຈະຍົກອອກຄຳຕັດສິນໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ ຈະມາເຖິງ. ບັນດານັກໄອຍະການຖືວ່າ ຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ໜູນຊ່ວຍລະບົບຍິງລູກສອນໄຟເພື່ອໃຊ້ຍິງເຮືອບິນ MH17, ພ້ອມທັງສະເໜີຄຳຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວີດໃຫ້ຜູ້ຖືກສົງໄສ 4 ຄົນ ລວມມີຊາວ ລັດເຊຍ 3 ຄົນ ແລະ ຊາວ ຢູແກຼນ 1 ຄົນ.

ເຮືອບິນໝາຍເລກ MH17 ພວມບິນຈາກ Amsterdam (ໂຮນລັງ) ໄປ ກົວລາລຳເປີ (ມາເລເຊຍ) ຖືກລູກສອນໄຟຍິງຕົກຢູ່ເຂດນ່ານຟ້າທາງທິດຕາເວັນອອກ ຢູແກຼນ ໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2014, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານ, ຈຸບິນທັງໝົດ 298 ຄົນເສຍຊີວິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວທີປາໄສຂັ້ນສູງປະຈຳປີກ່ຽວກັບກອບຄູ່ຮ່ວມມືສຸຂະພາບເພື່ອປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດຕິດແປດຈາກສັດສູ່ຄົນ

ເວທີປາໄສຂັ້ນສູງປະຈຳປີກ່ຽວກັບກອບຄູ່ຮ່ວມມືສຸຂະພາບເພື່ອປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດຕິດແປດຈາກສັດສູ່ຄົນ

ເວທີປາໄສຈະສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງກໍ່ໃຫ້ເກີດ ແລະ ແຜ່ລາມການຕິດແປດພະຍາດລະຫວ່າງ ມະນຸດ - ສັດ - ລະບົບຊີວະພາບ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top