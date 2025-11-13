ຂ່າວສານ
ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ
ບົດຂຽນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າກ່ອນນີ້ 95 ປີ, ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງພັກ, ກອງປະຊຸມຕ້ານພັນທະມິດຈັດກະພັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໃນວັນທີ 18 ພະຈິກ 1930 ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນອົງການທຳອິດຂອງແນວໂຮມຊົນຊາດເອກະພາບ ຫວຽດນາມ. ເຖິງວ່າໃນໄລຍະທາງໃດ, ຫຼັກການຫຼັກແຫຼ່ງຂອງແນວໂຮມຍັງແມ່ນສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນ ເພື່ອເປົ້າໝາຍລວມ: ເອກະລາດຊົນຊາດ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ, ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ. ປັດຈຸບັນ, ບົດຮຽນໃຫຍ່ກ່ຽວກັບຄວາມມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດຍັງໄດ້ຮັກສາຄຸນຄ່າເໝືອນເດີມ. ຄວາມສາມັກຄີແມ່ນກຳລັງແຮງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ພາຍໃນກຸ່ມ, ແມ່ນບ່ອນອີ່ງເພື່ອໃຫ້ປະເທດຊາດຜ່ານຜ່າທຸກສິ່ງທ້າທາຍ, ກ້າວໜ້າເສັ້ນທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ.
ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເພື່ອສືບຕໍ່ປັບປຸງກຸ່ມກ້ອນມາຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຊີ້ແຈ້ງຕ້ອງວາງອອກບຸລິມະສິດແຖວໜ້າໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງມະຫາສາມັກຄີ, ຖືນັ້ນແມ່ນປັດໄຈຫຼັກແຫຼ່ງເພື່ອນຳປະເທດຊາດ ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດພັດທະນາໃໝ່.