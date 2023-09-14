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ຂ່າວສານ

ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນກຳ​ລັງ​ແຮງ​ຂ​ອງ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ໃນ​ການ Startup ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ

ໄລຍະຜ່ານມາ, ຂະບວນການ Startup ນະວັດຕະກຳໄດ້ເປັນຂະບວນການພັດທະນາຢ່າງແຮງຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຕາມການຕີລາຄາຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກເລີ່ມຕົ້ນບັນດາ Startup ເຕັກໂນໂລຢີ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ຊາວໜຸ່ມ ມີຄວາມຄາດຫວັງຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ກ້າທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ, ນັບມື້ນັບມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ. ພ້ອມກັບບັນດານະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍຂອງລັດຖະບານ, ກໍ່ຄືການຮ່ວມເດີນທາງຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ, ບັນດາສູນໜູນຊ່ວຍ Startup, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຜູ້ແນະນຳທີ່ມີບົດຮຽນປະສົບການ, ປັດຈຸບັນ ມີຫຼາຍຮູບແບບ Startup ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດ.
ໂປແກຼມ momo (ພາບ: congluan.vn)

ກໍ່ຄືກັນກັບຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ, ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເຕັກໂນໂລຢີພວມແມ່ນຂົງເຂດດຶງດູດຫຼາຍວິສາຫະກິດ Startup. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ມີຫຼາຍຂໍ້ລິເລີ່ມ, ໂຄງການ Startup ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ນຳເຄື່ອງໝາຍການຄ້າມາໃຫ້ແກ່ການ Startup ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ການຫັນປ່ຽນຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດຈາກແບບເຊິ່ງໜ້າມາເປັນທາງອອນໄລ, ນຳໃຊ້ບັນດາພື້ນຖານເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຂົ້າໃນວິວັດການຄຸ້ມຄອງ, ໝູນໃຊ້, ນຳເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການຜະລິດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ແມ່ນວິທີການເຊິ່ງຫຼາຍວິສາຫະກິດ Startup ຢູ່ ຫວຽດນາມ ສ້າງຂຶ້ນຫຼາຍຄຸນຄ່າບຸກທະລຸ. ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປ.ອ ຫງວຽນບິ່ງມິງ ຜູ້ອຳນວຍການສູນເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພວກເຮົາມີທ່າແຮງກ່ຽວກັບມະນຸດ, ເມື່ອພວມຢູ່ໃນໄລຍະພົນລະເມືອງຄຳ, ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາມີຊາວໜຸ່ມກວມເອົາສ່ວນຫຼາຍຂອງປະຊາກອນ. ຊາວໜຸ່ມມີຄວາມສາມາດຮ່ຳຮຽນເອົາໂດຍໄວ, ແລະກໍ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ່ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່. ນີ້ແມ່ນກາລະໂອກາດເຊິ່ງບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ ເມື່ອມາຫວຽດນາມ ກໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ສິ່ງນັ້ນ. ນີ້ແມ່ນປັດໄຈພຽງພໍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປັດໄຈທີ່ຈຳເປັນແມ່ນ ຄຸນນະພາບຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂົງເຂດ Startup ດ້ານເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ພວກເຮົາຍັງຕອບສະໜອງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫວ່າງແລ້ວນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງສູນເຕັກໂນໂລຢີເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ຫຼໍ່ລ້ຽງບັນດາຜະລິດຕະພັນໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມ, ນັກສຶກສາ. ຮູບແບບຂອງສູນແມ່ນການສົມທົບລະຫວ່າງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເສດຖະກິດເຊິ່ງກັນແລະກັນເພື່ອໜູນຊ່ວຍການກະກຽມຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ທ່າອ່ຽງການສ້າງບັນດາວິສາຫະກິດ ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນໃນປັດຈຸບັນ.

ຕາມຕາຕະລາງຈັດອັນດັບດັດຊະນີນະວັດຕະກຳທົ່ວໂລກ (GII) ປີ 2022 ໂດຍອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາໂລກ (WIPO) ປະກາດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາແມ່ນມີກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານນະວັດຕະກຳ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດເຂົ້າໃນກຸ່ມສູງທີ່ສຸດໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ, ຢູ່ອັນດັບທີ 48/132 ປະເທດ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ອັນດັບທີ 4 ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ລະບົບນິເວດ Startup ນະວັດຕະກຳຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຢູ່ອັນດັບທີ 54 ໃນໂລກ, ອັນດັບທີ 12 ຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ໃນປີ 2022 (ຕາມການຕີລາຄາຂອງ Startup Blink). ການຈັດອັນດັບສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການປະເທດທີ່ພວມປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ.

  VNLIFE ໜຶ່ງໃນບັນດາ Startup ປະສົບຜົນສຳເລັດຢູ່ ຫວຽດນາມ (ພາບ: DealStreetAsia.)  

ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍວິສາຫະກິດ Startup ທີ່ດີ (ມູນຄ່າວິສາຫະກິດບັນລຸແຕ່ 1 ຕື້ USD ຂຶ້ນໄປ) ອາດເວົ້າເຖິງຄື: MoMo, Sky Mavis, VNG, VNLIFE. ນີ້ແມ່ນສັນຍານທີ່ຕັ້ງໜ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຫວຽດນາມ ພວມແມ່ນສະຖານທີ່ເຕົ້າໂຮມຫຼາຍເງື່ອນໄຂເພື່ອກາຍເປັນສະຖານທີ່ພັດທະນາບັນດາວິສາຫະກິດ Startup ທີ່ດີ ໃນອະນາຄົດ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນຢຸງ, ຫົວໜ້າ ໝູ່ບ້ານກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາປະຊາຄົມ (Community Village ຍັງໄດ້ເອີ້ນວ່າ Comvil), ຖືວ່າ:

ບັນດາ Startup ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ສ້າງບາງໂປແກຼມເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ບັນດາຂະບວນການເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່, ມີລັກສະນະນຳໃຊ້ສູງ. ບັນດາວິສາຫະກິດ Startup ໄດ້ເລີ່ມກຳໄດ້ທ່າອ່ຽງລວມຂອງໂລກ, ແລະ ມີບັນດາຜະລິດຕະພັນລະອຽດທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍໜູນຊ່ວຍໂຄງການປະດິດສ້າງຝາມືທີ່ບັນຊາດ້ວຍຄວາມຄິດ. ບັນດາເຕັກໂນໂລຢີນັ້ນໃນໂລກ ມີ 2 – 3 ບໍລິສັດສາມາດຜັນຂະຫຍາຍໄດ້. ຫຼືເຕັກໂນໂລຢີສ້າງເປັນ ທາດ Green hydrogen. ນີ້ແມ່ນບັນດາເຕັກໂນຢີທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ ເຊິ່ງບາງບໍລິສັດໃຫຍ່ໃນໂລກ ອາດຈະສາມາດຜະລິດໄດ້.

ປັດຈຸບັນ, ຂະບວນການ Startup ເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນຢູ່ ຫວຽດນາມ ພວມພັດທະນາຢ່າງແຮງ. ນັບທັງບັນດານັກສຶກສາ, ນັກຮຽນກໍ່ສາມາດສວຍໃຊ້ໄດ້ກຳລັງແຮງຂອງອິນເຕີເນັດ ແລະ ປະດິດຄິດສ້າງ ເພື່ອສ້າງບັນດາໂຄງການ, ຜະລິດຕະພັນສະເພາະຂອງຕົນ. ທ່ານ ຫງວຽນວັນຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກຸ່ມນັກສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ພວມມີແຫຼ່ງກຳລັງ ແລະ ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການ Startup ຢ່າງແຮງ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮ່ວມມືກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ເພື່ອນຳບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ສ້າງແຫຼ່ງບັນດາໃຈໃຫ້ແກ່ພວກນ້ອງ, ກຳນົດທິດໃຫ້ແກ່ພວກນ້ອງ. ແຕ່ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນແມ່ນບັນດາຫຼັກສູດການຮຽນກ່ຽວກັບແນວຄິດ Startup ເພື່ອໃຫ້ພວກນ້ອງມີການກຳນົດທິດທີ່ຍາວນານກ່ວາ, ແນ່ນອນກ່ວາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ສົມທົບບັນດາວິສາຫະກິດໃນຕົວຈິງ ເພື່ອໃຫ້ພວກນ້ອງສາມາດແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນກັບບັນດານັກທຸລະກິດໂດຍກົງ ແລະ ຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າ ບັນດາວິສາຫະກິດພວມຕ້ອງການຫຍັງ, ເພື່ອໃຫ້ພວກນ້ອງອາດຈະມີຄວາມຄິດ, ຈິດຕະນາການຊັດເຈນກ່ວາກ່ຽວກັບການ Startup ໃນຂົງເຂດດີຈີຕອນ.

ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການຝືກອົບຮົບຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມກ່ຽວກັບການ Startup ດຳເນີນທຸລະກິດ, ພັດທະນາວິສາຫະກິດ; ໜູນຊ່ວຍບັນດາ Startup ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງເງິນທຶນ, ຮ່ວມເດີນທາງກັບ Startup ໃນຂັ້ນຕອນຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ Startup. ບັນດາປັດໄຈສະດວກນີ້ ຈະປະກອບສ່ວນຊ່ວຍບັນດາ Startup ໜຸ່ມມີຄວາມໝັ້ນໃຈບົນເສັ້ນທາງ Startup, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການ Startup ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

WFP ກ່າວ​ເຕືອນ ງົບ​ປະ​ມານ​ຖືກ​ຈຳ​ກັດ ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ 24 ລ້ານ​ຄົນ ຕົກ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສະ​ພາບ​ອຶດ​ຫີວຕື່ມ​ອີກ

WFP ກ່າວ​ເຕືອນ ງົບ​ປະ​ມານ​ຖືກ​ຈຳ​ກັດ ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ 24 ລ້ານ​ຄົນ ຕົກ​ເຂົ້າ​ສູ່​ສະ​ພາບ​ອຶດ​ຫີວຕື່ມ​ອີກ

WFP ພວມພະຍາຍາມຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສະບຽງອາຫານ ທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວໂລກ ໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບການຂາດແຄນງົບປະມານ ເຖິງກວ່າ 60% ໃນປີນີ້, ເຊິ່ງເປັນລະດັບຂາດງົບປະມານທີ່ສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດ.
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