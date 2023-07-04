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ຂ່າວສານ

ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່ານາມມະຍົດ UNESCO ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ພາຍຫຼັງທີ່ບັນດາມໍລະດົກວັດທະນະທຳໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາ, ຈົດຊື່ຈາກ UNESCO ນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວດຶງດູດໃຈ
ທ່ານ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: baoquocte.vn)

ກອງປະຊຸມສາກົນ “ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່ານາມມະຍົດ UNESCO ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ” ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 03 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ນິງບິ່ງ. ເຫດການໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ UNESCO ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ນິງບິ່ງ ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ, ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ກຳນົດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງບົນພື້ນຖານຖືວັດທະນະທຳເປັນພື້ນຖານດ້ານຈິດໃຈຂອງສັງຄົມ, ທັງເປັນເປົ້າໝາຍ, ທັງແມ່ນກຳລັງແຮງພາຍໃນ, ກຳລັງໜູນສຳຄັນເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ. ດ້ວຍແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດຢ່າງໂຫຍ່ໂຕ, ອຸດົມສົມບູນ, ເປັນເອກະລັກສະເພາະນັ້ນ, ມາຮອດປະຈຸບັນ UNESCO ໄດ້ຈົດຊື່ ມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດໂລກ, ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ, ສວນສາທາລະນະທໍລະນີທົ່ວໂລກ… ຂອງ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍແຫ່ງ. ພາຍຫຼັງທີ່ບັນດາມໍລະດົກວັດທະນະທຳໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາ, ຈົດຊື່ຈາກ UNESCO ນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວດຶງດູດໃຈ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງຊາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື 3 ຫົວເລື່ອງຈຸດສຸມສະເພາະ, ລວມມີ: ສະພາບຕົວຈິງກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍນາມມະຍົດ UNESCO ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ ຫວຽດນາມ; ບົດຮຽນສາກົນກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍນາມມະຍົດ UNESCO ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ມາດຕະການແກ້ໄຂການລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່ານາມມະຍົດ UNESCO ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 12, ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຊຸດທີ XVI, ອາຍຸການ 2021 – 2026

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ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອງມີບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງແຮງ, ກະໂດດຂັ້ນ
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