ຂ່າວສານ
ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່ານາມມະຍົດ UNESCO ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ກອງປະຊຸມສາກົນ “ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່ານາມມະຍົດ UNESCO ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ” ຖືກໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 03 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ນິງບິ່ງ. ເຫດການໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ UNESCO ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ນິງບິ່ງ ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຮຸ່ງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ, ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ກຳນົດການພັດທະນາແບບຍືນຍົງບົນພື້ນຖານຖືວັດທະນະທຳເປັນພື້ນຖານດ້ານຈິດໃຈຂອງສັງຄົມ, ທັງເປັນເປົ້າໝາຍ, ທັງແມ່ນກຳລັງແຮງພາຍໃນ, ກຳລັງໜູນສຳຄັນເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ. ດ້ວຍແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດຢ່າງໂຫຍ່ໂຕ, ອຸດົມສົມບູນ, ເປັນເອກະລັກສະເພາະນັ້ນ, ມາຮອດປະຈຸບັນ UNESCO ໄດ້ຈົດຊື່ ມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດໂລກ, ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ, ສວນສາທາລະນະທໍລະນີທົ່ວໂລກ… ຂອງ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍແຫ່ງ. ພາຍຫຼັງທີ່ບັນດາມໍລະດົກວັດທະນະທຳໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາ, ຈົດຊື່ຈາກ UNESCO ນັ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວດຶງດູດໃຈ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຂົ້າໃນພາລະກິດແຫ່ງຊາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື 3 ຫົວເລື່ອງຈຸດສຸມສະເພາະ, ລວມມີ: ສະພາບຕົວຈິງກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍນາມມະຍົດ UNESCO ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ ຫວຽດນາມ; ບົດຮຽນສາກົນກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍນາມມະຍົດ UNESCO ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ມາດຕະການແກ້ໄຂການລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່ານາມມະຍົດ UNESCO ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.