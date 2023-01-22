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ຂ່າວສານ

ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງຂອງການທູດລັດຖະສະພາໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ 7 ປະເທດຢ່າງເປັນທາງການ, ເຊິ່ງລວມມີບັນດາບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ໃນໂລກ
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ AIPA- 43 (ພາບ:Doãn Tấn/TTXVN)  

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2022 ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການສ້າງພາບພົດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ເຄື່ອນໄຫວ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບລັດຖະບານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.

ໃນປີ 2022, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ 7 ປະເທດຢ່າງເປັນທາງການ, ເຊິ່ງລວມມີບັນດາບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ໃນໂລກ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້  ຄັ້ງທີ 43 (AIPA -43). ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ/ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຈຳນວນ 5 ຄະນະ. ເປັນໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ເຫດການການທູດລັດຖະສະພາດີເດັ່ນໃນປີ 2022 ນັ້ນແມ່ນ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ແລະ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ລົງນາມຖະແຫຼງການຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງກົນໄກກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ  ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຂັ້ນຕອນເຮັດລະບຽບການຂອງກອງປະຊຸມ, ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສົມທົບກັນຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືຂອງລັດຖະບານ 3 ປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ນັບມື້ນັບມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອົາໃຈໃສ່, ຫນູນຊ່ວຍໃຫ້ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ແຂວງ ບາກລຽວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ

ເອົາໃຈໃສ່, ຫນູນຊ່ວຍໃຫ້ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ແຂວງ ບາກລຽວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດຢ່າງອົບອຸ່ນ

ທ່ານ ຫວໍວັນຢູ໋ງ ແບ່ງປັນ ແລະ ລະດົມກຳລັງໃຈກຳມະກອນໃຫ້ມີຄວາມມານະພະຍາຍາມກວ່າອີກໃນການອອກແຮງງານ, ການຜະລິດ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ບືນຕົວຂຶ້ນໃນຊີວິດ
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