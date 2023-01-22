ຂ່າວສານ
ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງຂອງການທູດລັດຖະສະພາໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ
ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນປີ 2022 ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການສ້າງພາບພົດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ເຄື່ອນໄຫວ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບລັດຖະບານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.
ໃນປີ 2022, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ 7 ປະເທດຢ່າງເປັນທາງການ, ເຊິ່ງລວມມີບັນດາບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ໃນໂລກ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 43 (AIPA -43). ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ/ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຈຳນວນ 5 ຄະນະ. ເປັນໜ້າສົນໃຈແມ່ນ, ເຫດການການທູດລັດຖະສະພາດີເດັ່ນໃນປີ 2022 ນັ້ນແມ່ນ, ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ແລະ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ລົງນາມຖະແຫຼງການຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງກົນໄກກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ 3 ປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຂັ້ນຕອນເຮັດລະບຽບການຂອງກອງປະຊຸມ, ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສົມທົບກັນຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືຂອງລັດຖະບານ 3 ປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ນັບມື້ນັບມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.