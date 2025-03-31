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ຂ່າວສານ

ເສັ້ນ​ທາງ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ຍາວ 3.300 ກິ​ໂລ​ແມັດ ອາດ​ຈະ​ໄດ້​​ກໍ່​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ, ລື່ນ​ 10% ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ອອກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍງານກວດກາການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນໃນການເຮັດວຽກ

ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ຄາດວ່າ ຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ, ມີ 2.500 ກິໂລແມັດ ໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ຖ້າຫາກບັນດາຕອນຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ບັນດາໂຄງການຂອງທ້ອງຖິ່ນກໍ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດໃນປີນີ້, ໃນນັ້ນ ມີໂຄງການ ດົ່ງດັງ (ແຂວງ ລ້າງເຊີນ) ໄປຍັງ ຈ່າຫຼິງ (ແຂວງ ກວາບັ່ງ) ແລະ ໂຄງການເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ 2 ດ່ານຊາຍແດນຂຶ້ນກັບແຂວງ ລ້າງເຊີນ ຄື ດ່ານຊາຍແດນ ຫືວງິ - ຈີລັງ, ໄລຍະທາງຄວາມໄວສູງໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ລວມທັງໝົດ 3.345 ກິໂລແມັດ.

ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ, ບັນດາເຈົ້າຂອງນັກລົງທຶນ, ສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດຄືນບັນດາເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງດັ່ງກ່າວ, ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖືວ່າ  ຖ້າຫາກວ່າທຸກເຈົ້າກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້ານັ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ມີໄລຍະທາງຍາວ 3.300 ກິໂລແມັດ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງລື່ນ 10% ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຄະນະຊີ້ນຳບັນດາກິດຈະກຳຈຸດສຸມ, ບັນດາໂຄງການສຳຄັນລະດັບຊາດໃນຂົງເຂດລົດໄຟ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈລົງມືກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ໃນເດືອນທັນວາ 2026.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ ມຽນ​ມາ ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ

ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ ມຽນ​ມາ ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ

ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ມຽນມາ ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມີນາ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງຢູ່ປະເທດນີ້ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ມີນາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.644 ຄົນ, ມີຜູ້ຖືກບາດເຈັບເກືອບ 2.400 ຄົນ. ປັດຈຸບັນ, ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບຍັງພວມສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນຢູ່ນະຄອນ Mandalay, ເຂດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ.
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