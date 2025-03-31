ຂ່າວສານ
ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງຍາວ 3.300 ກິໂລແມັດ ອາດຈະໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ລື່ນ 10% ເມື່ອທຽບໃສ່ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ
ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ຄາດວ່າ ຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ, ມີ 2.500 ກິໂລແມັດ ໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ຖ້າຫາກບັນດາຕອນຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ບັນດາໂຄງການຂອງທ້ອງຖິ່ນກໍ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດໃນປີນີ້, ໃນນັ້ນ ມີໂຄງການ ດົ່ງດັງ (ແຂວງ ລ້າງເຊີນ) ໄປຍັງ ຈ່າຫຼິງ (ແຂວງ ກວາບັ່ງ) ແລະ ໂຄງການເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ 2 ດ່ານຊາຍແດນຂຶ້ນກັບແຂວງ ລ້າງເຊີນ ຄື ດ່ານຊາຍແດນ ຫືວງິ - ຈີລັງ, ໄລຍະທາງຄວາມໄວສູງໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ລວມທັງໝົດ 3.345 ກິໂລແມັດ.
ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ, ບັນດາເຈົ້າຂອງນັກລົງທຶນ, ສືບຕໍ່ສຳຫຼວດກວດຄືນບັນດາເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງດັ່ງກ່າວ, ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖືວ່າ ຖ້າຫາກວ່າທຸກເຈົ້າກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້ານັ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕ່ມີໄລຍະທາງຍາວ 3.300 ກິໂລແມັດ ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງສຳເລັດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງລື່ນ 10% ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ.
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຄະນະຊີ້ນຳບັນດາກິດຈະກຳຈຸດສຸມ, ບັນດາໂຄງການສຳຄັນລະດັບຊາດໃນຂົງເຂດລົດໄຟ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈລົງມືກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ໃນເດືອນທັນວາ 2026.