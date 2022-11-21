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ຂ່າວສານ

ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຈຸດ​​ເດັ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ທ່ານນາງ Kristalina Georgieva ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນສະພາບເສດຖະກິດທົ່ວໂລກຖືກຊຸດໂຊມ, ຫວຽດນາມ ຍັງແມ່ນຈຸດເດັ່ນກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ພົບປະກັບທ່ານນາງ Kristalina Georgieva ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (ພາບ: TTXVN)  

ກ່າວຄຳເຫັນໃນການພົບປະກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ APEC 2022, ວັນທີ 19 ພະຈິກ, ຢູ່ບາງກອກ ປະເທດ ໄທ, ທ່ານນາງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ IMF ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຍັງແມ່ນຈຸດເດັ່ນໃນພາກພື້ນ, ໃນຂະນະທີ່ບັນລຸລະດັບການເຕີບໂຕສູງ, ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດເປີດ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ການສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບໂຄງປະກອບ, ຫັນໄປສູ່ຮູບແບບເຕີບໂຕສີຂຽວ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງກຳລັງໜູນໃໝ່ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ.

ໃນບົດລາຍການສະບັບອັບເດັດ ແລະ ປະກາດເມື່ອເດືອນຕຸລາ ຜ່ານມາ, ອົງການ IMF ໄດ້ຍົກອັດຕາຄາດຄະເນກ່ຽວກັບລະດັບການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2022 ຂຶ້ນຕື່ມອີກ 1% ເມື່ອທຽບໃສ່ຕອນຕົ້ນປີ, ໝາຍຄວາມວ່າແມ່ນ 7%.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຂດ​ເຕີຍງວຽນ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຂດ​ເຕີຍງວຽນ

ກອງປະຊຸມຖືກຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຫັນມະຕິເລກທີ 23 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາເຂດເຕີຍງວຽນ ໃຫ້ເປັນລະອຽດ, ໃນນັ້ນ ສຸມໃສ່ 3 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ: ຈັດງານວາງສະແດງ, ໂຄສະນາກ່ຽວກັບພາດພົດ, ວັດທະນະທຳ, ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດດິນແດນແຫ່ງນີ້ ແລະ ແນະນຳຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງເຂດ; ປະກາດໂຄງການດຳເນີນງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດມະຕິສະບັບເລກທີ 23 ຂອງກົມການເມືອງ; ສົ່ງເສີມການລົງທຶນເຂດເຕີຍງວຽນ.
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