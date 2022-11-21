ຂ່າວສານ
ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈຸດເດັ່ນກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕ
ກ່າວຄຳເຫັນໃນການພົບປະກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ APEC 2022, ວັນທີ 19 ພະຈິກ, ຢູ່ບາງກອກ ປະເທດ ໄທ, ທ່ານນາງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ IMF ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຍັງແມ່ນຈຸດເດັ່ນໃນພາກພື້ນ, ໃນຂະນະທີ່ບັນລຸລະດັບການເຕີບໂຕສູງ, ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດເປີດ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດຮັບມືກັບໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ການສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບໂຄງປະກອບ, ຫັນໄປສູ່ຮູບແບບເຕີບໂຕສີຂຽວ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງກຳລັງໜູນໃໝ່ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ.
ໃນບົດລາຍການສະບັບອັບເດັດ ແລະ ປະກາດເມື່ອເດືອນຕຸລາ ຜ່ານມາ, ອົງການ IMF ໄດ້ຍົກອັດຕາຄາດຄະເນກ່ຽວກັບລະດັບການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2022 ຂຶ້ນຕື່ມອີກ 1% ເມື່ອທຽບໃສ່ຕອນຕົ້ນປີ, ໝາຍຄວາມວ່າແມ່ນ 7%.