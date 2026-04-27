Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຮັກສາທ່າເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ

ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຄາດຄະເນວ່າຢູ່ລະດັບປະມານ 7,2% ໃນໄລຍະ 2026 – 2027.
  (ພາບ​ປະ​ກອບ: VGP)  

ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ຮັກ​ສາ​ທ່າ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢ່າງ​ແຮງ​ໃນ​ສະ​ພາບ​ຄວາມ​ຂາດ​ສະ​ຖານ​ລະ​ພາບ​ທົ່ວ​ໂລກ. ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຍ້ອນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຜະ​ລິດ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ຢ່າງ​ແຮງ, ການ​ລົງ​ທຶນ​ໂດຍ​ກົງ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ (FDI) ຍືນ​ຍົງ ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ພາຍ​ໃນ​ມີ​ຄວາມເປັນປົກກະຕິ. ນີ້​ແມ່​ນ​ຂໍ້​ສັງ​ເກ​ດ​ໂດຍ​ຫ້ອງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ ອາ​ຊຽນ + 3 (ລວມ​ມີ: ອາ​ຊຽນ, ຈີນ, ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາ​ຫຼີ, ເອີ້ນ​ຫຍໍ້​ວ່າ AMRO) ໄດ້ຍົກ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ແຈ້ງ​ການ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ຫຼ້​າ​ສຸດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແງ່​ຫວັງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ.

ທ່ານ Anthony Tan, ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ AMRO, ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ປະ​ມານ 7,2% ໃນ​ໄລ​ຍະ 2026 – 2027. ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຍັງຈະ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ໂດຍບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພວມ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໜູນ​ຊ່ວຍ. AMRO ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ​ມາ​ຮອດ​ປ​ະ​ຈຸ​ບັນໄພ​ເງິນ​ເຟີ້​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ຍັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ, ຮັກ​ສາ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ລະ​ດັບ​ເພ​ດານ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແມ່ນ 4,5%. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​​ຢູ່​ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 28 ກຸມ​ພາ ພວມເພີ່ມຂຶ້ນ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາ​ຄາ​ພະ​ລັງ​ງາ​ນ​ທົ່​ວ​ໂລກ​ເພີ່ມ​ຂຶ້​ນ​ສູງ, ພາ​ໄປ​ເຖິງ​ລາ​ຄາ​ເຊື້ອ​ເພ​ີງ​ຂາຍ​ຍ່ອຍ​ຢ​ູ່ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ຂຶ້​ນ​ຢ່າງ​ແຮງ​ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ ມີ​ນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດຍິງປືນໃນງານຂອງທຳນຽບຂາວ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump

ເຫດຍິງປືນໃນງານຂອງທຳນຽບຂາວ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump

ມີສຽງປືນດັງຂຶ້ນໃນງານລ້ຽງປະຈຳປີຂອງສະຫະສະມາຄົມນັກຂ່າວທຳນຽບຂາວ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານ Donald Trump, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ແລະ ພັນລະຍາ ຕ້ອງເຄື່ອນຍ້າຍອອກໄປຢ່າງຮີບດ່ວນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top