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ຂ່າວສານ

ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຜ່ານແງ່ມູມສັງເກດສາກົນ: ກາລະໂອກາດບຸກທະລຸ

ຖ້າຫາກສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມບັນດາບ້ວງປະຕິຮູບຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຄົບຊຸດ, ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ພວມພັດທະນາຄື ຫວຽດນາມ ອາດຈະເພີ່ມປະລິມານເສດຖະກິດໄລຍະຍາວ, ສະເລ່ຍ ແຕ່ 1,5% - 3% ພາຍ ໃນເວລາ 2-4 ປີ.
ບັນດານັກລົງທຶນຕິດຕາມຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ຫວຽດນາມ ພວມໃນວິວັດການກາຍເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດມີລາຍຮັບສູງ, ດ້ວຍລະດັບການເຕີບໂຕຂຶ້ນກັບກຸ່ມວ່ອງໄວກວ່າໝູ່ຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຕາມບົດລາຍງານຂອງບັນດາອົງການການເງິນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດແຖວຫນ້າໂລກ, ບັນດາການປະຕິຮູບເສດຖະກິດຢ່າງແຮງພ້ອມກັບຍຸດທະສາດພັດທະນາຢ່າງມີແບບມີແຜນ ໄດ້ຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຮັກສາທ່າເຕີບໂຕທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈໃນຫລາຍປີຜ່ານມາ.

ບົດລາຍງານຂອງກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ຄາດຄະເນວ່າ ຖ້າຫາກສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມບັນດາບ້ວງປະຕິຮູບຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຄົບຊຸດ, ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ພວມພັດທະນາຄື ຫວຽດນາມ ອາດຈະເພີ່ມປະລິມານເສດຖະກິດໄລຍະຍາວ, ສະເລ່ຍ ແຕ່ 1,5% - 3% ພາຍ ໃນເວລາ 2-4 ປີ.

ບົດລາຍງານຫລ້າສຸດຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ກໍ່ໄດ້ຍົກອອກແງ່ຫວັງຕັ້ງຫນ້າກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕບັນລຸ 6,8% ໃນປີນີ້ ແລະ 6,5% ໃນປີ 2026. WB ຄາດຄະເນ FDI ເຂົ້າມາຫວຽດນາມ ຈະຮັກສາຢູ່ໃນລະດັບປະມານ 25 ຕື້ USD ໃນແຕ່ລະປີ, ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນ ກຳລັງດູດດຶ່ມຂອງຕະຫລາດ ຫວຽດນາມ ສຳລັບບັນດານັກລົງທຶນສາກົນ.

ມີຫລາຍອົງການສາກົນ ກໍ່ໄດ້ຍົກອອກຂໍ້ສັງເກດທີ່ຕັ້ງຫນ້າກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ. ຕາມ Fibre2Fashion (ອິນເດຍ) , GDP ຫວຽດນາມ ຄາດຄະເນວ່າ ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 8% ໃນໄຕມາດ I ປີນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ກະ​ສັດ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ ແບນ​ຊິກ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ກະ​ສັດ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ ແບນ​ຊິກ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ກະສັດລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Philippe ແລະ ພະມະເຫສີ Mathilde ໄດ້ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 31 ມີນາ ຫາວັນທີ 04 ເມສາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ເມສາ, ຢູ່ທໍານຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບກະສັດ Philippe ແລະ ພະມະຫາເຫສີ Mathilde.
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