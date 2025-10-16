Báo Ảnh Việt Nam

ເສດຖະກິດສັງຄົມ 2021 – 2025: ເພີ່ມຄວາມໄວ, ບຸກທະລຸ ສ້າງທ່ວງທ່າໃຫ້ແກ່ໄລຍະເຕີບໂຕໃໝ່

ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍປີ 2025, ຕ້ອງສືບຕໍ່ຢືດໝັ້ນການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດແກ່ນສານຂອງປີການເງິນເປີດກວ້າງຢ່າງມີຈຸດສຸມ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: nhandan.vn)

ຄາດວ່າ, ມີ 22/26 ຄາດໝາຍໃນໄລຍະ 2021 – 2025 ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ລື່ນກາຍແຜນການ; ລະດັບໂຕ GDP ປີ 2025 ຄາດວ່າບັນລຸ 8%, ສູງທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ນອນໃນກຸ່ມແຖວໜ້າໃນໂລກ. ນີ້ແມ່ນຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ວາລະປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ຕຸລາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2025, ຄາດຄະເນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2026; ໝາກຜົນການປະຕິບັດມະຕິສະບັບຕ່າງໆຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບແຜນການ 5 ປີ ໄລຍະ 2021 – 2025: ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່.

        ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວູຮົ່ງແທັງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍປີ 2025, ຕ້ອງສືບຕໍ່ຢືດໝັ້ນການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດແກ່ນສານຂອງປີການເງິນເປີດກວ້າງຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຊຸກຍູ້ການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການ, ບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ພັດທະນາບັນດາກຳລັງໜູນໃໝ່ຢ່າງແຮງ, ສ້າງທ່ວງທ່າການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ໄລຍະ 2026 – 2030.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ສ້າງ ແທັງ​ຮ​ວ໊າ ກາຍ​ເປັນ​ ແຂວງ​ແບບ​ຢ່າງ, ເປັນ​ຂົ້ວ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃໝ່​ຂອງ​ປະ​ເທດ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ສ້າງ ແທັງ​ຮ​ວ໊າ ກາຍ​ເປັນ​ “ແຂວງ​ແບບ​ຢ່າງ”, ເປັນ​ຂົ້ວ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃໝ່​ຂອງ​ປະ​ເທດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ຕຸລາ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກແຂວງ ແທັງຮວ໊າ ຄັ້ງທີ XX ອາຍຸການ 2025 – 2030 ຖືກໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມໃຫຍ່.
