ຂ່າວສານ
ເສດຖະກິດສັງຄົມ 2021 – 2025: ເພີ່ມຄວາມໄວ, ບຸກທະລຸ ສ້າງທ່ວງທ່າໃຫ້ແກ່ໄລຍະເຕີບໂຕໃໝ່
ຄາດວ່າ, ມີ 22/26 ຄາດໝາຍໃນໄລຍະ 2021 – 2025 ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ລື່ນກາຍແຜນການ; ລະດັບໂຕ GDP ປີ 2025 ຄາດວ່າບັນລຸ 8%, ສູງທີ່ສຸດຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ນອນໃນກຸ່ມແຖວໜ້າໃນໂລກ. ນີ້ແມ່ນຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາທີ່ວາລະປະຊຸມຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ຕຸລາ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2025, ຄາດຄະເນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2026; ໝາກຜົນການປະຕິບັດມະຕິສະບັບຕ່າງໆຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບແຜນການ 5 ປີ ໄລຍະ 2021 – 2025: ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການສ້າງໂຄງປະກອບພື້ນຖານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວູຮົ່ງແທັງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍປີ 2025, ຕ້ອງສືບຕໍ່ຢືດໝັ້ນການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ການບໍລິຫານນະໂຍບາຍເງິນຕາຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດແກ່ນສານຂອງປີການເງິນເປີດກວ້າງຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ຊຸກຍູ້ການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການ, ບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ພັດທະນາບັນດາກຳລັງໜູນໃໝ່ຢ່າງແຮງ, ສ້າງທ່ວງທ່າການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ໄລຍະ 2026 – 2030.