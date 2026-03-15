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ຂ່າວສານ

ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ອາ​ຍຸ​ການ​ ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ​ຊຸດ​ໃໝ່

ການກະກຽມຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໂປ່ງໃສສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຫດການການເມືອງສຳຄັນນີ້ສືບຕໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳລັງແຮງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ ກໍ່ຄືພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນຂອງລະບົບການເມືອງ ຫວຽດນາມ.
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວູຈູງມີ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Carolus Wimmer ປ.ອ ປະທານ ອົງການມິດຕະພາບ ເວເນຊູເອລາ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບສະຖານທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເວເນຊູເອລາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Caracas, ທ່ານ ປ.ອ Carolus Wimmer ປະທານອົງການມິດຕະພາບ ເວເນຊູເອລາ - ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນໄປຍັງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ຫວຽດນາມພວມກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ ແລະ ລະອຽດໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ໃນວັນທີ 15 ມີນາ.

ທ່ານ ປ.ອ Carolus Wimmer ເນັ້ນໜັກວ່າ ການກະກຽມຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໂປ່ງໃສສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຫດການການເມືອງສຳຄັນນີ້ສືບຕໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນກຳລັງແຮງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ ກໍ່ຄືພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນຂອງລະບົບການເມືອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ ປ.ອ Carolus Wimmer ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການເລືອກຕັ້ງຈະມາເຖິງຈະສືບຕໍ່ເປີດອາຍຸການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດໃໝ່ທີ່ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ປະສິດທິຜົນ, ສືບຖອດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຜົນສຳເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້, ຜ່ານນັ້ນ ນຳຫວຽດນາມສືບຕໍ່ກ້າວເດີນຢ່າງໝັ້ນແກ່ນບົນເສັ້ນທາງພັດທະນາ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທາ​ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ສົ່ງ​ສານ​ໄປ​ຍັງ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ປະ​ທາ​ນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ສົ່ງ​ສານ​ໄປ​ຍັງ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫງຊາດຊຸດທີ XVI, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນໄດ້ເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 38 ທ່ານ (ໃນຈຳນວນ ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ 64 ທ່ານ), ສູງທີ່ສຸດໃນທົ່ວປະເທດ.
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