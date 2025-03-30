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ຂ່າວສານ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ ອາ​ຊີ ປ​ົວ​ຢາວ 2025 ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ດີ​ເຫັນ​ພ​້ອມ​ໃນ 5 ດ້ານ

ໃນຂອງເຂດກອງປະຊຸມ BFA ປີນີ້, ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີກ່ວາ 50 ການເຄື່ອນໄຫວ, ລວມມີບັນດາການໂອ້ລົມສົນທະນາຂັນສູງ ແລະ ບັນດາເວທີປາໄສສຳຮອງ....
(ພາບ: THX/TTXVN)

ພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 4 ວັນ (ຄືແຕ່ວັນທີ 25-28 ມີນາ), ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ມີນາ, ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ເວທີປາໄສ ອາຊີ ປົວຢາວ (BFA -  Boao Forum for Asia)  2025 ໄດ້ອັດລົງຢູ່ເທດສະບານເມືອງ ປົວຢາວ ແຂວງ ໄຮໜານ ປະເທດ ຈີນ. ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ BFA ປີນີ້, ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີກ່ວາ 50 ການເຄື່ອນໄຫວ, ລວມມີບັນດາການໂອ້ລົມສົນທະນາຂັນສູງ ແລະ ບັນດາເວທີປາໄສສຳຮອງ ໂດຍສຸມໃສ່ 4 ຫົວເລື່ອງຫຼັກແຫຼ່ງ໊ ກຳທ່າອ່ຽງລວມ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ສ້າງອະນາຄົດ ແລະ ຄົ້ນຫາບັນດາກຳລັງໜູນແຫ່ງການຊຸກຍູ້.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຂ່າວອັດເວທີປາໄສ, ທ່ານ ຈາງຢຸນ, ເລຂາທິກາຍໃຫ່ຍ ເວທີປາໄສ ອາຊີ ປົວຢາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມປະຈຳປີປິນີ້ ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນ 5 ດ້ານຄື: ເດັດດຽວຮັກສາລັດທິຫຼາຍຝ່າຍ, ຮັກສາທິດທາງຖືກຕ້ອງໃນບັນດາການຫັນປ່ຽນໃຫ່ຍ ແລະ ພ້ອມກັນສ້າງອະນາຄົດອັນດີງາມກ່ວາ. ມີສອງແມ່ນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພາກພື້ນ, ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດພາກພື້ນ. ທີສາມແມ່ນ ອີງຕາມການພັດທະນາຄຸນນະພາບສູງ, ຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນ ແລະ ຍົກລະດັບ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ທີສີ່ແມ່ນ ເດັດດຽວພັດທະນາຕາມທິດປ່ຽນແປງໃໝ່, ສົມທົບການໝູນໃຊ້ກັບການບໍລິຫານ. ທີຫ້າແມ່ນ ລິເລີ່ມການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນ, ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນ, ພ້ອມກັນຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບຣາຊິນ ຈະປະກົດຜົນຈິງໂດຍໄວ

ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບຣາຊິນ ຈະປະກົດຜົນຈິງໂດຍໄວ

ຜ່ານໄລຍະກວ່າ 3 ທົດສະວັດນັບແຕ່ເມື່ອສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ບຣາຊິນ ໄດ້ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມຜ່ານໄລຍະກວ່າ 3 ທົດສະວັດນັບແຕ່ເມື່ອສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ບຣາຊິນ ໄດ້ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິງ.ລິກາ ລາຕິງ.
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