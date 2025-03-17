ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສເຊື່ອມຕໍ່ການຄ້າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຍີ່ປຸ່ນ - ໄທ - ຫວຽດນາມ
ມີວິສາຫະກິດກວ່າ 100 ແຫ່ງເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢູ່ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ, logistics, ຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ພະລັງງານທົດແທນ, ອຸດສາຫະກຳໜູນຊ່ວຍ ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ເອເລັກໂຕນິກ. ບັນດາຂົງເຂດດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງວ່າ ຈະປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມຜູກພັນລະຫວ່າງ 3 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ, ໄທ, ຍີ່ປຸ່ນ.
ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ໄທ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື 4 ສະບັບ ໃນບັນດາຂົງເຂດພັດທະນາຕາໜ່າງດຳເນີນທຸລະກິດລະຫວ່າງ ໄທ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ; ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໄທ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ການຮ່ວມມືພັດທະນາການຄ້າ, ການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າ ຍີ່ປຸ່ນ - ຫວຽດ - ໄທ.