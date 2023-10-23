Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຮ່ວມ​ມື​ໂລກ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ລົງ​ທຶນ​ແກ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເວທີປາໄສຮ່ວມມືໂລກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ ສວມບົດບາດເປັນແກ່ນສານໃນການກຳນົດຄືນທິດທາງການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ກຳແໜ້ນກາລະໂອກາດໃໝ່ ໂດຍວິວັດທະນາການຫັນປ່ຽນບັນດາຂະແໜງພະລັງງານ, ກະສິກຳ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ນໍາມາໃຫ້.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນກວັກເຟືອງ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ (ພາບ: ESCAP)

ວັນທີ 20 ຕຸລາ, ເວທີປາໄສຮ່ວມມືໂລກ (WIF) ຄັ້ງທີ 8 ໄດ້ອັດລົງ, ພາຍຫຼັງດຳເນີນມາເປັນເວລາ 4 ວັນຢູ່ Abu Dhabi, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE). ເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ ສວມບົດບາດເປັນແກ່ນສານໃນການກຳນົດຄືນທິດທາງການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ກຳແໜ້ນກາລະໂອກາດໃໝ່ ໂດຍວິວັດທະນາການຫັນປ່ຽນບັນດາຂະແໜງພະລັງງານ, ກະສິກຳ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ນໍາມາໃຫ້. ເວທີປາໄສ ກໍປະກາດປະມວນນະໂຍບາຍລົງທຶນໃໝ່ອີກດ້ວຍ, ເຊິ່ງລວມມີ ການຢັ້ງຢືນ 50 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດແບບຢ່າງ, ເປີດຕົວເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບບັນດາສັນຍາລົງທຶນສາກົນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບອົງການການທ່ອງທ່ຽວໂລກ ຂອງ ສປຊ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງຫຼັກການແນະນຳລົງທຶນໃນຂົງເຂດທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ...   

ໃນເວທີປາໄສ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນກວັກເຟືອງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ ແລະ ມີບົດກ່າວຄຳເຫັນໃນວາລະປຶກສາຫາລືຕ່າງໆ. ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການວາງສະແດງ ໂຄສະນາ ບ້ານລົງທຶນ ຢູ່ສູນວາງສະແດງແຫ່ງຊາດ Abu Dahbi ອີກດ້ວຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ຄັນ​ກ່ອນ​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ COP28 ບໍ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ໝາກ​ຜົນ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ຄັນ​ກ່ອນ​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ COP28 ບໍ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ໝາກ​ຜົນ

ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກຳມະການຜັນຂະຫຍາຍກອງທຶນ “ການເສຍຫາຍ” ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຖືກດຳເນີນຢູ່ ອີຢິບ, ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແຕ່ບໍ່ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນ ໃນສະພາບການ ບັນດາປະເທດຢູ່ຊີກໂລກເໜືອ ແລະ ໃຕ້ ຍັງບໍ່ທັດສະນະແຕກຕ່າງກັນໃນບາງບັນຫາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top