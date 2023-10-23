ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສຮ່ວມມືໂລກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນແກ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ວັນທີ 20 ຕຸລາ, ເວທີປາໄສຮ່ວມມືໂລກ (WIF) ຄັ້ງທີ 8 ໄດ້ອັດລົງ, ພາຍຫຼັງດຳເນີນມາເປັນເວລາ 4 ວັນຢູ່ Abu Dhabi, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມມີເລດ (UAE). ເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ ສວມບົດບາດເປັນແກ່ນສານໃນການກຳນົດຄືນທິດທາງການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ກຳແໜ້ນກາລະໂອກາດໃໝ່ ໂດຍວິວັດທະນາການຫັນປ່ຽນບັນດາຂະແໜງພະລັງງານ, ກະສິກຳ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ນໍາມາໃຫ້. ເວທີປາໄສ ກໍປະກາດປະມວນນະໂຍບາຍລົງທຶນໃໝ່ອີກດ້ວຍ, ເຊິ່ງລວມມີ ການຢັ້ງຢືນ 50 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດແບບຢ່າງ, ເປີດຕົວເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບບັນດາສັນຍາລົງທຶນສາກົນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບອົງການການທ່ອງທ່ຽວໂລກ ຂອງ ສປຊ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງຫຼັກການແນະນຳລົງທຶນໃນຂົງເຂດທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ...
ໃນເວທີປາໄສ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນກວັກເຟືອງ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ ແລະ ມີບົດກ່າວຄຳເຫັນໃນວາລະປຶກສາຫາລືຕ່າງໆ. ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການວາງສະແດງ ໂຄສະນາ ບ້ານລົງທຶນ ຢູ່ສູນວາງສະແດງແຫ່ງຊາດ Abu Dahbi ອີກດ້ວຍ.