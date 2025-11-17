Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ​ໄດ້​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ພະ​ຈິກ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີເວທີປາໄສຕ້ອງເນັ້ນໜັກເຖິງການປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການສ້າງກົດໝາຍ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາວຽກງານທີ່ເຮັດໄດ້ແລ້ວ, ບັນດາວຽກງານເຮັດຍັງບໍ່ໄດ້ ແລະ ສະເໜີສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານສ້າງກົດໝາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເປັນປະທານເວທີປາໄສ (ພາບ: TTXVN)
ວັນທີ 22 ພະຈິກ, ເວທີປາໄສກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນສັງກາດໃໝ່”. ເນື້ອໃນນີ້ໂດຍບັນດາຜູ້ແທນເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງ ຄະນະຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ພະຈິກ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີເວທີປາໄສຕ້ອງເນັ້ນໜັກເຖິງການປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການສ້າງກົດໝາຍ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາວຽກງານທີ່ເຮັດໄດ້ແລ້ວ, ບັນດາວຽກງານເຮັດຍັງບໍ່ໄດ້ ແລະ ສະເໜີສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານສ້າງກົດໝາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດສະພາແຫ່ງຊາດຈັດຕັ້ງເວທີປາໄສກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ, ດັ່ງນັ້ນວາງອອກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ແທດຈິງ, ປະຢັດ, ມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

