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ຂ່າວສານ

ເວທີປາໄສ “ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ”

ເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວແມ່ນໂອກາດເພື່ອດຳເນີນການສົນທະນາ ແລະ ໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນໂດຍກົງກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຮີບເຮັງທີ່ສຸດຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ.
  (ທ່ານ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຍີ່ປຸ່ນ)  

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 24 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ນະ​ຄອ​ນ​ຫຼວງ ໂຕ​ກຽວ, ປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ, ສະ​ມາ​ຄົມ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ສິ​ລະ​ປະ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ຍີ່​ປຸ່ນ (BETORAKU) ໄດ້​ຈັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ “ຂົ​ວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່ ຍີ່​ປຸ່ນ” ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ຄວາມ​ເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວມ​ໃຈ - ເຊີດ​ຊູ​ການ​ອຸ​ທິດ​ສ່ວນ”, ຕາມ 2 ຮູບ​ແບບ​ເຊິງ​ໜ້າ ແລະ ທາງ​ໄກ.

​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ດັ່ງ​ກ່າ​ວ​ແມ່ນ​ໂອ​ກາດ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ ແລະ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນໂດຍ​ກົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ຮີ​ບ​ເຮັງ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ ຍີ່​ປຸ່ນ. ທ່ານ ຟ້າມກວາງ​ຮ້ຽວ, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທ​ູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ຍີ່​ປຸ່ນ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ:

“ນັບ​​ທັງໃນ​ອະ​ດີດ​ຕະ​ການ, ປັດ​ໃຈ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ 2 ປະ​ເທດ, 2 ຊາດ​ມີ​ຄວາມ​ໃກ້​ຊິດກວ່າ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ, ຂົວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ຄວາມ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ກໍ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຂອງ 2 ປະ​ເທດ​ເລິກ​ເຊິ່ງ, ໄປ​ໄກ​ກວ່າ”.

ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ເຫດ​ການ, ສະ​ມາ​ຄົມ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ສິ​ລະ​ປະ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ຍີ່​ປຸ່ນ ໄດ້​ປະ​ກາ​ດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ພັດ​ທະ​ນາ 2026 – 2027.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລ, ນຳອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ ລາວກັບເມືອປະເທດ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລ, ນຳອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ ລາວກັບເມືອປະເທດ

ພັກ​, ລັດ, ທະ​ຫານ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ຈະ​ລຶກ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ແລະ ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່ໄດ້​ເສຍ​ສະຫຼະ​ເລືອດ​ເນື້ອ​ຂອງ​ຕົນ, ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ຮ່ຽງ​ບ່າ​ຮ່ຽງ​ໄຫຼ່​ກັບ ທະ​ຫານ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ໃນ​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ປົດ​ປ່ອຍ​ຊາດ
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