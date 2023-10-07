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ຂ່າວສານ

ເວທີປາໄສເສດຖະກິດຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທີ 2

ລາຍການດັ່ງກ່າວໂດຍສະຖານກົງສູນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Fukuoka ສົມທົບກັບສະຫະພັນເສດຖະກິດ Kyushu ຈັດຂຶ້ນ.
ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສ (ພາບ:scov.gov.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ຕຸລາ, ຢູ່ສູນວາງສະແດງສາກົນ Fukuoka, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້ໄຂ “ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທີ 2 - ການເຊື່ອມຕໍ່ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - Kyushu: ແທດຈິງ - ບັນລຸປະສິດທິຜົນ - ຄວາມຍືນຍົງ”. ລາຍການດັ່ງກ່າວໂດຍສະຖານກົງສູນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Fukuoka ສົມທົບກັບສະຫະພັນເສດຖະກິດ Kyushu ຈັດຂຶ້ນ.     

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລທິທູຮັ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ໃນສະພາບທີ່ ຫວຽດນາມ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍພື້ນຖານແມ່ນການຫັນປ່ຽນຮູບແບບພັດທະນາຕາມມທິດຍືນຍົງ, ສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງກວ່າ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ເວົ້າລວມ ແລະ ກັບ Kyushu ເວົ້າສະເພາະ ບໍ່ພຽງແຕ່ຜ່ານການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ, ດຶງດູດການລົງທຶນ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຜ່ານການຮ່ວມມືໃນທຸກຮູບແບບ, ຮັບເອົາທິດສະດີພັດທະນາຢ່າງປະສົມກົມກ່ຽວຂອງ Kyushu, ນຳໃຊ້ມັນຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງຫວຽດນາມ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ Hattori Seitaro, ຜູ້ວ່າການແຂວງ Fukuoka, ປາດດຖະໜາວ່າ ເວທີປາໄສຈະສ້າງໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ Kyoto ເຊື່ອມຕໍ່, ຊອກຫາໂອກາດຮ່ວມມື, ຜ່ານນັ້ນ, ການລົງທຶນສອງຝ່າຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະ ຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກ, ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ລວມ​ຢູ່ ສ​ປ​ຊ

ຫວຽດ​ນາມ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທົ່ວ​ໂລກ, ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ລວມ​ຢູ່ ສ​ປ​ຊ

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລື, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນມີການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມລວມລະຫວ່າງສອງຄະນະ, ຕາມຈິດໃຈຂອງຖະແຫຼງການຮ່ວມມື.
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