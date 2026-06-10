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ຂ່າວສານ

ເວທີປາໄສຮ່ວມມືດ້ານສື່ສານ ອາຊຽນ - ຈີນ 2026

ເວທີປາໄສໄດ້ປະກາດ 2 ຂໍ້ລິເລີມໃໝ່, ແມ່ນ: ໂຄງການປະດິດຄິດສ້າງເນື້ອໃນສື່ມວນຊົນສັງຄົມ ອາຊຽນ - ຈີນ ແລະ ລາຍການ tour ມໍລະດົກວັດທະນະທຳຊາວໜຸ່ມ ອາຊຽນ - ຈີນ ປີ 2026.
  (ເວທີປາໄສຮ່ວມມືດ້ານສື່ສານ ອາຊຽນ - ຈີນ )  

ວັນ​ທີ 09 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ທາງ​ທິດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສ່ຽງ​ເໜືອ ຈີນ ໄດ້​ຈັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ສື່​ສານ ອາ​ຂຽນ - ຈີນ ປີ 2026 ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ສື່​ສານ ເພື່ອ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ລວມ: ເປີດ​ພາກ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ ອາ​ຊຽນ - ຈີນ”. ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ໄດ້​ດຶງ​ດູດ​ຜູ້​ແທນ​ປະ​ມານ 150 ທ່ານ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ອົງ​ການ​ສື່​ມວ​ນ​ຊົນ, ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ.

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ໄດ້​ປະ​ກາດ 2 ຂໍ້​ລິ​ເລີມ​ໃໝ່, ແມ່ນ: ໂຄງ​ການ​ປະ​ດິດ​ຄິດ​ສ້າງ​ເນື້ອ​ໃນ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ສັງ​ຄົມ ອາ​ຊຽນ - ຈີນ ແລະ ລ​າຍ​ການ tour ມ​ໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທ​ະ​ນ​ະ​ທຳ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ອາ​ຊຽນ - ຈີນ ປີ 2026.

ທ່ານ​ນາງ Napasorn Bhuvaboriank, ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ແລະ ພົວ​ພັນ​ມະ​ຫາ​ຊົນສູນ ອາ​ຊຽນ - ຈີນ, ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ ສື່ມ​ວນ​ຊົນ​ໄດ້​ສວມ​ບົດ​ບາ​ດ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ກາ​ນ​ເຊື່ອ​ມ​ຕໍ່​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​. ຜ່ານ​ສື່ມວນ​ຊົນ, ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ສ້າງ​ຄວາມ​ໄວ້​ເນ​ື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ ແລະ ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ, ນີ້​ແມ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢ່າງ​ສະ​ໜິດ​ແໜ້ນ. ແລະ​ບົນ​ພື້ນ​ຖານນັ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາ​ດ​ຊຸກ​ຍູ້ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ ອາ​ຊຽນ - ຈີນ ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຢູ່​ພ​າກ​ພື້​ນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ AFF 2026: ມີຫຼາຍ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ໃຫ້​ແກ່​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ

ອັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ AFF 2026: ມີຫຼາຍ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ໃຫ້​ແກ່​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ

ພາຍຫຼັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ 2 ວັນ (ວັນ​ທີ 9 – 10 ມິ​ຖຸ​ນາ), ດ້ວຍຫຼາຍ​ວາ​ລະ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ລົງ​ເລິກ ແລະ ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ່ມ​ໃໝ່, ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 10 ມິ​ຖຸ​ນາ, ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ອະ​ນາ​ຄົດ ອາ​ຊຽນ 2026 (AFF 2026) ໄດ້​ອັດ​ລົງ​ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ.
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