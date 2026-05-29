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ຂ່າວສານ

ເວທີປາໄສຂັ້ນສູງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ - ອາຊີ

ເວທີປາໄສໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ແທນກວ່າ 2.000 ຄົນທີ່ມາຈາກ 12 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ 18 ແຂວງ, ນະຄອນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ.
  ທີ່ເວທີປາໄສ (ພາບ: Vietnam+)  

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 28 ພຶດ​ສະ​ພາ, ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຂັ້ນ​ສູງການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ຊີ (Vietnam - Asia DX Summit) 2026 ໄດ້ຈັດ​ວາ​ລະ​ປ​ະ​ຊຸມ​ຄົບ​ຄະ​ນະ ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ສ້າງ​ສັນ​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເຕີບ​ໂຕ 2 ຕົວ​ເລກ”.

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຜູ້​ແທນກວ່າ 2.000 ຄົນ​ທີ່​ມາ​ຈາກ 12 ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ 18 ແຂວງ, ນ​ະ​ຄອນ, ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ, ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ປະ​ຊາ​ຄົມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສາ​ກົນ.

ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄົບ​ຄະ​ນະ​ຂອງ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສໄດ້ກຳນົດສ້າງຮູບ​ແບບ​ຮ່ວມ​ສຳ​ພັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ລະ​ຫວ່າງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ເພື່ອ​ຫັນ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ຂໍ້​ມູນ - ຮູບ​ແບບ - ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ໃຫ້​ເປັນຄົບ​ຊຸດ, ຍົກ​ອອກ​ທິດ​ທາງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ ຫັນປ່ຽນ​ຈາກ “ບຸກ​ທະ​ລຸ​ໃນ​ການນຳ​ໃຊ້” ໄປ​ສູ່ “​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການຢ່າງ​ມີ​ຫົວ​ຄິ​ດ​ປະ​ດິດ​ສ້າງ” ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ແກ່ນ​ສານ; ປຸກ​ລຸກ​ລຸລ່ວງແຫຼ່ງ​ທຶນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຢ່າງ​ລວງ​ເລິກ ແລະ ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຈາກ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ.

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ໄດ້​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ສານ​ຂໍ້ຄວາມທີ່ມີ​ລັ​ກ​ສະ​ນະ​ບາດ​ລ້ຽວ. ນັ້ນ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ກາ​ນ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃໝ່​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ມາ​ຈາກ​ແຫ່ງ​ທຶນ ຫຼື ແຮງ​ງານ​ຄື​ເມື່ອ​ກ່ອນ, ຫາກ​ຍັງ​ມາ​ຈາກ​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ​ໃໝ່​ທີ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ຂໍ້​ມູນ, ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ ແລະ ​ກຳ​ລັງ​ຄ​ວາມ​ສາ​ມາດ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ອີກ​ດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາງວັນ​ຊາວ​ເຄວ ປີ 2026: ເຊ​ີດ​ຊູ 123 ພື້ນ​ຖານ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ດີ​ເດັ່ນ

ລາງວັນ​ຊາວ​ເຄວ ປີ 2026: ເຊ​ີດ​ຊູ 123 ພື້ນ​ຖານ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ດີ​ເດັ່ນ

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 28 ພຶ​ດ​ສະ​ພາ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ອຸ​ປະ​ຖຳ​ຈາກ​ກະ​ຊວງວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ຫວຽດ​ນາມ, ສະ​ຫະ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ຊ​ອັບ​ແວ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ຫວຽດ​ນາມ (VINASA) ໄດ້​ຈັດ​ພິ​ທີ​ເຊີດ​ຊູ ແລະ ມອບ​ລາງວັນ ຊາວ​ເຄວ ປີ 2026.
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