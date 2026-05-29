ຂ່າວສານ
ເວທີປາໄສຂັ້ນສູງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ - ອາຊີ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເວທີປາໄສຂັ້ນສູງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ - ອາຊີ (Vietnam - Asia DX Summit) 2026 ໄດ້ຈັດວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສ້າງສັນບັນດາກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ”.
ເວທີປາໄສໄດ້ເຕົ້າໂຮມຜູ້ແທນກວ່າ 2.000 ຄົນທີ່ມາຈາກ 12 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ 18 ແຂວງ, ນະຄອນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ.
ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງເວທີປາໄສໄດ້ກຳນົດສ້າງຮູບແບບຮ່ວມສຳພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອຫັນໂຄງປະກອບຂໍ້ມູນ - ຮູບແບບ - ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ເປັນຄົບຊຸດ, ຍົກອອກທິດທາງເພື່ອໃຫ້ປັນຍາປະດິດ ຫັນປ່ຽນຈາກ “ບຸກທະລຸໃນການນຳໃຊ້” ໄປສູ່ “ເປັນເຈົ້າການຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ” ເຕັກໂນໂລຊີແກ່ນສານ; ປຸກລຸກລຸລ່ວງແຫຼ່ງທຶນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຢ່າງລວງເລິກ ແລະ ເປັນເອກະພາບບັນດາຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບສະພາບການເຕີບໂຕຈາກທ້ອງຖິ່ນ.
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສໄດ້ເປັນເອກະພາບສານຂໍ້ຄວາມທີ່ມີລັກສະນະບາດລ້ຽວ. ນັ້ນແມ່ນກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ມາຈາກແຫ່ງທຶນ ຫຼື ແຮງງານຄືເມື່ອກ່ອນ, ຫາກຍັງມາຈາກສະມັດຕະພາບໃໝ່ທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຍ້ອນເຕັກໂນໂລຊີ, ຂໍ້ມູນ, ປັນຍາປະດິດ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດນະວັດຕະກຳອີກດ້ວຍ.