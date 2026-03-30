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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ຄະ​ນະ​ພັກ​ກອງ​ທັບ ສູນ​ກາງ

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳຢູ່ກອງປະຊຸມ, ຕາງໜ້າຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ເນື້ອໃນໂຄງການດຳເນີນງານ, ບັນດາເປົ້ໝາຍ; ໜ້າທີ່, ແຜນຮ່າງ, ໂຄງການ, ລາຍການລະອຽດ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ, ສ້າງສຳເລັດໂຄງການດຳເນີນງານ ຂອງຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງໃນການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກກອງທັບຄັ້ງທີ XII ອາຍຸການ 2025 – 2030, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ.

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳຢູ່ກອງປະຊຸມ, ຕາງໜ້າຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ເນື້ອໃນໂຄງການດຳເນີນງານ, ບັນດາເປົ້ໝາຍ; ໜ້າທີ່, ແຜນຮ່າງ, ໂຄງການ, ລາຍການລະອຽດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະປະຈຳຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງຊີ້ນຳອົງການຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງບັນດາສະມາຊິກຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຄະນະພັກການກອງທັບສູນກາງ, ສ້າງເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ, ປັບປຸງໂຄງການດຳເນີນງານຂອງຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງໃຫ້ສົມບູນແບບ, ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ຮອງເລຂາຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງ ລົງນາມປະກາດໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ບັນດາອົງການ, ກົມກອງຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດ.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ດັດຫຼຽນ​ໄຊວິ​ລະ​ກຳ , ຫຼຽນ​ກາ​ພັກ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ປະ​ດັດຫຼຽນ​ໄຊວິ​ລະ​ກຳ , ຫຼຽນ​ກາ​ພັກ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ, ອະ​ດີດ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ

ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ປາດຖະໜາວ່າບັນດາການນຳທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນໄຊວິລະກຳຊັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຫຼຽນກາພັກ ດ້ວຍພູມປັນຍາ, ຄຸນນະທາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ບົດຮຽນປະສົບການຕື່ມອີກໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.
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