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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ເລ​ຂາສູນ​ກາງ​ພັກ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຕໍ່​ການ​ປັບ​ປຸງ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ປີ 2013

“ເພີ່ມທະວີວຽກງານຕໍ່ສູ້ຕ້ານບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິວັດທະນາການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ. ມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊີ້ນຳບັນດາອົງການຮວບຮ່ວມຄຳເຫັນເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນປະສົບການ, ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງການເກັບກຳຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນສຳລັບບັນດາບັນຫາໃຫຍ່ຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.”
ກອງປະຊຸມຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ສະພາບການເກັບກຳຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ຂະແໜງການທຸກຂັ້ນກ່ຽວກັບຮ່າງເອກະສານປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2013. ໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍູ້ໄວການໝູນໃຊ້ດີຈີຕອນ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການເກັບກຳຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່ໄດ້ມອບໝາຍແລ້ວ ຕ້ອງປະຕິບັດວຽກງານສັງລວມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ຮັບປະກັນລັກສະນະພາວະວິໄສເນື້ອໃນຄຳເຫັນເຊິ່ງປະຊາຊົນປະກອບ, ລາຍງານຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ ແລະ ຕັດສິນ:

“ເພີ່ມທະວີວຽກງານຕໍ່ສູ້ຕ້ານບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິວັດທະນາການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ. ມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະພັກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊີ້ນຳບັນດາອົງການຮວບຮ່ວມຄຳເຫັນເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນປະສົບການ, ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງການເກັບກຳຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນສຳລັບບັນດາບັນຫາໃຫຍ່ຂອງປະເທດຊາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊູ​ແອັດ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ ແລະ ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ສະ​ຫະ​ພາບ ເອີ​ຣົບ

ຊູ​ແອັດ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ ແລະ ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ສະ​ຫະ​ພາບ ເອີ​ຣົບ

ຫວຽດນາມ ຖືການເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ ຊູແອັດ ເປັນສຳຄັນ.
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