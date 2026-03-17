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ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ຫ໋າຍ​ຝ່ອງ​ຕ້ອງ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ອີງໃສ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ແລະ ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນະຄອນຫ໋າຍຝ່ອງ ຕ້ອງຍົກລະດັບຮູບແບບການເຕີບໂຕໂດຍອີງໃສ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ: TTXVN)  
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຄະນະພັກນະຄອນຫ໋າຍຝ່ອງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການຊີ້ນຳນຳພາ, ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄ້ວາ, ຮ່ຳຮຽນເຊື່ອມຊືມໂຄສະນາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາມະຕິຂອງກົມການເມືອງ ແລະ ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນະຄອນຫ໋າຍຝ່ອງ ຕ້ອງຍົກລະດັບຮູບແບບການເຕີບໂຕໂດຍອີງໃສ່ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ. ນະຄອນຕ້ອງສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ,ມີຈຸດສຸມ ແມ່ນອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ປຸງແຕ່ງປະດິດສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳໜູນຊ່ວຍທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງ, ສ້າງລະບົບນິເວດອຸດສາຫະກຳກ້າວໜ້າ, ຜ່ານການຄັດເລືອກຄຸນນະພາບນັກລົງທຶນ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ລະບົບສະໜອງຍຸດທະສາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວິ​ທະ​ຍາ​ຄານ​ເຕັກ​ນິກ​ການ​ທະ​ຫານ ຕ້ອງ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ນຳ​ພາ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ນິກ​ການ​ທະ​ຫານ

ວິ​ທະ​ຍາ​ຄານ​ເຕັກ​ນິກ​ການ​ທະ​ຫານ ຕ້ອງ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ນຳ​ພາ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ນິກ​ການ​ທະ​ຫານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ວິທະຍາຄານເຕັກນິກການທະຫານສຸມໃສ່ປະຕິບັດ 5 ທິດທາງສຳຄັນທີ່ໄດ້ກຳນົດ, ໃນນັ້ນ ຕ້ອງເຊື່ອມຊຶມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກຳແໜ້ນທັດສະນະ, ແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ; ບັນດາທິດທາງຍຸດທະສາດໃນການສ້າງກອງທັບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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