Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ຫວຽດ​ນາມ ຢຶດ​ໝັ້ນ​ກັບ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ແລະ ເສັ້ນ​ທາງ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່

ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງການຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາຍຸດທະສາດຮອດປີ 2030 ແລະ ປີ 2045 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ; ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ເສັ້ນທາງປ່ຽນແປງໃໝ່; ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍກັບແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ຫັນການພົວພັນຕ່າງປະເທດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ເປັນເພື່ອນ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມສາກົນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບຄະນະບັນດາຜູ້ແທນ, ຕາງໜ້າການນຳພັກການເມືອງ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 1 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະບັນດາຜູ້ແທນ, ຕາງໜ້າການນຳພັກການເມືອງຫຼາຍປະເທດຈາກບັນດາພາກພື້ນ ອາຊີ, ເອີຣົບ, ທະວີບ ອາເມລິກາ ແລະ ອາຟະລິກາ, ເດີນທາງມາ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນສະຖາປະນາປະເທດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 80 ປີ (02/9/1945 - 02/9/2025).

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາພັກການເມືອງໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນຮູບແບບຂອງສັນຕິພາບ, ພັດທະນາ, ກ້າວໜ້າສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີສາກົນ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີມູນເຊື້ອມິດຕະພາບ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງບັນດາພັກກັບພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ກໍຄືລະຫວ່າງບັນດາລັດ, ບັນດາຊົນຊາດກັບລັດ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ພວມມຸ່ງໄປເຖິງການຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາຍຸດທະສາດຮອດປີ 2030 ແລະ ປີ 2045 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ; ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ເສັ້ນທາງປ່ຽນແປງໃໝ່; ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍກັບແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ຫັນການພົວພັນຕ່າງປະເທດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ເປັນເພື່ອນ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ SCO: ການນຳບັນດາປະເທດໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຖະແຫຼງການ ທຽນຈີນ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ SCO: ການນຳບັນດາປະເທດໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຖະແຫຼງການ ທຽນຈີນ

ບັນດາຫຼັກການເຄົາລົບອະທິປະໄຕ, ເອກະລາດ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງບັນດາປະເທດ, ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ, ບໍ່ແຊກແຊງເຂົ້າວຽກງານພາຍໃນຂອງກັນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top