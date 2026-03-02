ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ສ້າງພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຈົນຮອດປີ 2045
ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຄະນະນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດສູນກາງກ່ຽວກັບການສ້າງມະຕິວ່າດ້ວຍວິທີການແກ້ໄຂຍຸດທະສາດຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕຢູ່ໃນລະດັບສອງຕົວເລກຕິດພັນກັບການກຳນົດຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມຊີ້ແຈ້ງວ່າ ມະຕິຕ້ອງແມ່ນການອອກແບບສັງລວມໃຫ້ແກ່ຮູບແບບການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບສອງຕົວເລກຂອງ ຫວຽດນາມຈົນຮອດປີ 2045, ຍ້ອນວ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຕັດສິນໃຈຍຸດທະສາດ, ການຄັດເລືອກທີ່ມີລັກສະນະປະຫວັດສາດເພື່ອແນໃສ່ຫັນຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງແທ້ຈິງ, ເຖິງຖອງ, ນຳລະບອບລະບຽບການກາຍເປັນທ່າໄດ້ປຽບໃນການແກ້ງແຍ້ງ. ບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍຕ້ອງຈະແຈ້ງ ແລະ ມີລັກສະນະກົດໝາຍສູງ; ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານທີ່ມີວິໄສທັດ, ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ… ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ, ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕິດພັນການເຕີບໂຕ ກັບຄວາມຍຸຕິທຳສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.