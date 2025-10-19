Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ສ້າງ​ຖັນ​ແຖນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ສືບ​ຂ່າວລັບ​ມີ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ກ​ານ​ທີ່​ດີ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຊີ້ແຈ້ງວ່າໃນສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະປ່ຽນແປງ ວາງອອກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ໜ້າທີ່ທີ່ນັບມື້ນັບສູງກວ່າ ສຳລັບຂະແໜງສືບຂ່າວລັບ ປ້ອງກັນປະເທດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມຖ່າຍຮູບກັບບັນດາ ພົນທະຫານກົມໃຫຍ່ II , ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມໃຫຍ່ II ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອ ຂອງຕົນ (25/10/1945 - 25/10/2025) ແລະ ຕ້ອນຮັບ ຫຼຽນໄຊ ໂຮ່ຈີມິນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ເລຂາຄະນະພັກກອງທັບສູນກາງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີກໍ່ຍັງມີທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ.

ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງກົມໃຫຍ່ II ໃນ 80 ປີຜ່ານມາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຊີ້ແຈ້ງວ່າໃນສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ພວມຢູ່ໃນໄລຍະປ່ຽນແປງ ວາງອອກຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ໜ້າທີ່ທີ່ນັບມື້ນັບສູງກວ່າ ສຳລັບຂະແໜງສືບຂ່າວລັບ ປ້ອງກັນປະເທດ. ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ໃນສະພາບການໃໝ່, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຮຽກຮ້ອງ ອົງການສືບຂ່າວລັບ ປ້ອງກັນປະເທດ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບົດບາດເປັນອົງການສືບຂ່າວຍຸດທະສາດຂອງພັກ, ລັດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເປັນອົງການສືບຂ່າວດ້ານວິຊາການການທະຫານຂອງ ຄະນະພັກກອງທັບ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ​ເກືອບ 900 ລ້ານ​ຄົນ ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

ຄົນ​ທຸກ​ຍາກ​ເກືອບ 900 ລ້ານ​ຄົນ ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ

ບົດລາຍງານເນັ້ນໜັກວ່າ: ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບການຄວາມສຽງສະຫຼັບກັນ, ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດທັງມະນຸດ ແລະ ໜ່ວຍໂລກ, ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງມີການຫັນປ່ຽນ ຈາກຄວາມຮັບຮູ້ ກາຍເປັນການກະທຳໂດຍໄວ.
