Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ກຳ​ນົດ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ແມ່ນ​ລັດ​ຖະ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ແຖວ​ໜ້າ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຳນົດການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າ, ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດໂດຍໄວ ແລະຍືນຍົງ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: Thống Nhât/TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ມັງກອນ, ຢູ່ບ້ານນ້ຳຈິມ, ຕາແສງ ຊີປາຟິ່ນ, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ໄດ້ດຳເນີນພິທີເປີດນຳໃຊ້ໂຮງຮຽນລະຫວ່າງຂັ້ນ ຊີປາຟິ່ນ ເຊິ່ງແມ່ນໂຄງການທຳອິດໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດໃນ ການກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນເຂດຊາຍແດນ 248 ແຫ່ງ ຕາມແຈ້ງການເລກທີ 81 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນກໍ່ສ້າງ ໂຮງຮຽນ 248 ແຫ່ງ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຕາແສງຊາຍແດນໃນທົ່ວປະເທດ.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ກຳນົດການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າ, ແມ່ນພື້ນຖານເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດໂດຍໄວ ແລະຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍລຸລວງຂອງພັກ, ລັດ ແມ່ນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງຄວາມສະດວກເພື່ອໃຫ້ບັນດາຄູອາຈານ ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽງໃຈປະຕິບັດງານ, ມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນຍາວນານ, ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮັບການຮ່ຳຮຽນ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມໃນເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດ, ເດັກນ້ອຍໝົດທຸກຄົນເຖິງວ່າຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຫຼື ຊາຍແດນ ລ້ວນແຕ່ມີໂອກາດທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບໃນການເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງ, ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ອຸທິດສ່ວນ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ນັບແຕ່ມື້ນີ້, ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ຈະແມ່ນເຮືອນແຫ່ງທີສອງຂອງພວກນ້ອງນັກຮຽນ. ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາພວກນ້ອງນັກຮຽນ ຈະເຄົາລົບນັບຖືເງື່ອນໄຂຮ່ຳຮຽນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ, ມານະພະຍາຍາມຮ່ຳຮຽນ, ຝືກຝົນຫຼໍ່ຫຼອນເຈດຈຳນົງ, ຫຼໍ່ລ້ຽງຄວາມໃຝ່ຝັນ, ເພື່ອໃນອະນາຄົດຈະປະກອບສ່ວນສ້າງສາບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ. ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາຄູອາຈານ ສືບຕໍ່ສາມັກຄີ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈຕໍ່ວຽກງານ, ຖືນັກຮຽນເໝືອນກັບລູກຫຼານຂອງຕົນ, ເພື່ອໃຫ້ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ຫຼໍ່ລ້ຽງປັນຍາຊົນ, ຄຸນສົມບັດ, ບຸກຄະລິກກະພາບ, ພັດທະນາອະນາຄົດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນລຸ້ນຕ່າງໆຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວະ​ໂສ ອາ​ຊຽນ - ຈີນ​ກ່ຽວ​ກັບການປະ​ຕິ​ບັດ​ຖະ​ແຫຼງ​ການວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ພຶດ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຄັ້ງ​ທີ 25

ກອງ​ປະ​ຊຸມ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວະ​ໂສ ອາ​ຊຽນ - ຈີນ​ກ່ຽວ​ກັບການປະ​ຕິ​ບັດ​ຖະ​ແຫຼງ​ການວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ພຶດ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຄັ້ງ​ທີ 25

ທ່ານ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ແມ່ນຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງທຸກປະເທດ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top