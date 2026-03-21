ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕີລາຄາວ່າ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ 2 ປະເທດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂົງເຂດເສົາຄ້ຳໃນການພົວພັນສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນທົ່ວສັງຄົມຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ 2 ປະເທດ ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ບົດຮຽນປະສົບການໃນວຽກງານວິຊາການ, ສົມທົບກັນຕໍ່ສູ້ຕ້ານບັນດາກຳລັງເປັນປໍລະປັກຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຜັນແປໂດຍສັນຕິວິທີ, ສະກັດກັ້ນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານບັນດາອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນອາດຊະຍາກຳຢາເສບຕິດ…, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນສອງປະເທດສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ ວັນທອງ ກອງມະນີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລາວ ຈະສົມທົບກັບກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ ໃນທຸກກໍລະນີປະກອບສ່ວນຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ.