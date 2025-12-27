ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ - ຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຮອດກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ໂດຍມຸ່ງໄປເຖິງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ທັນວາ, ຢູ່ກົມເກັບຮັກສາເອກະສານ, ຫ້ອງການສູນກາງພັກ, ຮ່າໂນ້ຍ, ຫ້ອງການສູນກາງພັກໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງ “ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ - ຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຮອດກອງປະຊຸມໃຫຍ່” ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບບັນດາການນຳພັກ, ລັດ ໄດ້ຕັດແຖບຜ້າໄຂງານວາງສະແດງ ແລະ ໄປຢ້ຽມຊົມງານວາງສະແດງ. ໂດຍຂຽນປຶ້ມບັນທຶກໜັງສືເປັນທີ່ລະນຶກ, ທ່ານເລຂາທິກນໃຫຍ່ ໂຕເລິມໄດ້ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈເມື່ອໄປຢ້ຽມຊົມງານວາງສະແດງ “ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ - ຈາກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຮອດກອງປະຊຸມໃຫຍ່”. ບັນດາເອກະສານ, ພາບຖ່າຍ, ວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ເກັບຮັກສາຢ່າງລະມັດລະວັງ ໄດ້ວາດພາບຄືນວິວັດການກຳເນີດ ແລະ ພັດທະນາຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ.