ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີໜຶ່ງຂອງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ ແລະ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ. ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຮຶງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູ້ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ.
ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ວິທີການໃຫຍ່ເພື່ອຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍເປັນລະບອບລະບຽບການ, ກຳນົດທິດການພັດທນະເສດຖະກິດແຫ່ງລັດຕາມມະຕິເລກທີ 79 ຂອງກົມການເມືອງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງສືບຕໍ່ເຊື່ອມຊືມ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຄວາມຮັບຮູ້ໃໝ່ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດແຫ່ງລັດ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເສດຖະກິດແຫ່ງລັດຕ້ອງແມ່ນຮູບການປົກຄອງທີ່ເປັນເອກະພາບລວມມີ: ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຊັບສິນສາທາລະນະ, ທີ່ດິນ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການສຳຮອງແຫ່ງຊາດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ອົງການສິນເຊື່ອແຫ່ງລັດ, ຫຸ້ນສ່ວນລັດຢູ່ວິສາຫະກິດ ແລະ ອົງການຂຶ້ນກັບລັດ.
ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຫົວເລື່ອງສະເພາະກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ວິທີການໃຫຍ່ເພື່ອຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ການກຳນົດທິດຂອງພັກກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດທີມີເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເປັນລະບອບລະບຽບການ, ທ່ານເລຂາການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບານຂອງພັກເປັນລະບອບລະບຽບການຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນການ.