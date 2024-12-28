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ຂ່າວສານ

ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວງານປະກວດນາງງາມ ຫວຽດນາມ ປີ 2024

ທີ່ງານປະກວດປີນີ້, ບັນດານາງງາມເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ວັດທະນະທຳ, ອາສາສະໝັກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເທື່ອທຽນ - ເຫວ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.
(ນາງງາມ ຫວຽດນາມ)

ງານປະກວດນາງງາມ ຫວຽດນາມ ປີ 2024, ຈະເລີ່ມຈັດຂຶ້ນຢູ່ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ທັງພາກເໜືອ - ພາກກາງ - ພາກໃຕ້, ແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ 2025.

ທີ່ງານປະກວດປີນີ້, ບັນດານາງງາມເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ວັດທະນະທຳ, ອາສາສະໝັກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເທື່ອທຽນ - ເຫວ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າ, ຄ່ຳຄືນຈັດຮອບຊິງຊະນະເລີດງານປະກວດນາງງາມ ຫວຽດນາມ 2024 ຈະແມ່ນເດືອນ ມິຖຸນາ 2025, ຢູ່ແຂວງ ເທື່ອທຽນ - ເຫວ. ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ສຸດທ້າຍໃນວິວັດການ ແລະ ກໍ່ນອນໃນບັນດາລາຍການຂອງເຫດການປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ Festival ເຫ້ວ 2025. ທ່ານ ຫງວຽນແທັງບິ່ງ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການປະຊາຊົນແຂວງ ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ແຂວງ ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ, ດ້ວຍການປະກາດເປັນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງທີ 6 ຂອງ ຫວຽດນາມ, ຈະມີໂອກາດໂຄສະນາກ່ຽວກັບພາບພົດທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ, ກ່ຽວກັບຊາວທ້ອງຖິ່ນທີ່ພວມບືນຕົວຂຶ້ນເພື່ອກາຍເປັນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ໃນບົດບາດເປັນສູນວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວຂອງທົ່ວປະເທດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ມາ​ເຈື່ອງ​ຊາ

ນຳ​ລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່​ມາ​ເຈື່ອງ​ຊາ

ການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານພິເສດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງພັກ, ລັດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດທີ່ມີຕໍ່ທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເກາະຂຶ້ນກັບເມືອງເກາະ ເຈື່ອງຊາ.
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