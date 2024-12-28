ຂ່າວສານ
ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວງານປະກວດນາງງາມ ຫວຽດນາມ ປີ 2024
ງານປະກວດນາງງາມ ຫວຽດນາມ ປີ 2024, ຈະເລີ່ມຈັດຂຶ້ນຢູ່ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຢູ່ທັງພາກເໜືອ - ພາກກາງ - ພາກໃຕ້, ແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ 2025.
ທີ່ງານປະກວດປີນີ້, ບັນດານາງງາມເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ວັດທະນະທຳ, ອາສາສະໝັກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເທື່ອທຽນ - ເຫວ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າ, ຄ່ຳຄືນຈັດຮອບຊິງຊະນະເລີດງານປະກວດນາງງາມ ຫວຽດນາມ 2024 ຈະແມ່ນເດືອນ ມິຖຸນາ 2025, ຢູ່ແຂວງ ເທື່ອທຽນ - ເຫວ. ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ສຸດທ້າຍໃນວິວັດການ ແລະ ກໍ່ນອນໃນບັນດາລາຍການຂອງເຫດການປີທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ Festival ເຫ້ວ 2025. ທ່ານ ຫງວຽນແທັງບິ່ງ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການປະຊາຊົນແຂວງ ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ແຂວງ ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ, ດ້ວຍການປະກາດເປັນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງທີ 6 ຂອງ ຫວຽດນາມ, ຈະມີໂອກາດໂຄສະນາກ່ຽວກັບພາບພົດທີ່ສວຍງາມ ແລະ ຄຸນຄ່າປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳ, ກ່ຽວກັບຊາວທ້ອງຖິ່ນທີ່ພວມບືນຕົວຂຶ້ນເພື່ອກາຍເປັນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ໃນບົດບາດເປັນສູນວັດທະນະທຳທ່ອງທ່ຽວຂອງທົ່ວປະເທດ”.