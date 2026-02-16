ຂ່າວສານ
ເລີ່ມຈັດການຝຶກຊ້ອມການເດີນທະເລ MILAN 2026. ກອງທັບເຮືອ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມ
ແຕ່ວັນທີ 15 – 25 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນທ່າກຳປັ່ນ Visakhapatnam, ລັດ Andhra Pradesh, ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ອິນເດຍ ໄດ້ຈັດການຝຶກຊ້ອມການເດີນທະເລ MILAN 2026, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 72 ປະເທດ, ພ້ອມກັບກຳປັ່ນສູ້ຮົບ 60 ລຳ. ກອງທັບເຮືອປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດສົ່ງກຳປັ່ນເລກທີ 17 ຂຶ້ນກັບກອງພົນນ້ອຍ 171, ທະຫານເຮືອເຂດ 2, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທີ 4 ທີ່ກອງທັບເຮືອປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ຝຶກຊ້ອມການເດີນທະເລ MILAN 2026 ຈະໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ. ໃນຂອບເຂດການຝຶກຊ້ອມຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດອ່າວ Bengal ແຕ່ວັນທີ 21 – 25 ກຸມພາ, ກອງທັບເຮືອບັນດາປະເທດຈະສຸມໃສ່ເນື້ອໃນຝຶກຊ້ອມຍົກສູງ, ຄື: ຕ້ານກຳປັ່ນດຳນ້ຳ, ປ້ອງກັນອາກາດ, ການສູ້ຮົບເອເລັກໂຕນິກ, ການກູ້ໄພກູ້ຊີບດ້ວຍຈຸດສຸມແມ່ນ “ສົມທົບຫຼາຍຂົງເຂດ” ລະຫວ່າງກຳລັງໜ້ານ້ຳ, ໃຕ້ນ້ຳ ແລະ ທາງອາກາດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງຈັດບັນດາການໂອການເດີນເຮືອຢູ່ທະເລສາກົນ ແລະ ບັນດາການແລກປ່ຽນວິຊາສະເພາະເພື່ອສ້າງແຜນການ, ເປັນເອກະພາບຂັ້ນຕອນ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຮ່ວມກັນສູ້ຮົບ.