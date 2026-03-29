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ຂ່າວສານ

ເລີມ​ດົ່ງ ປະ​ກາດ​​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ຕ້ານ​ການ​ຂຸ​ດ​ຄົ້ນ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ (IUU)

ກົດລະບຽບປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຂະແໜງກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳແບບຜິດກົດໝາຍ (IUU) ໂດຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເລີມດົງປະກາດໃຊ້ນັ້ນ ກຳນົດລວມມີ 5 ເນື້ອໃນ.
ກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ກວດກາອຸປະກອນຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຮືອຫາປາ (ພາບ: laodong.vn)

ໂດຍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ວັນທີ 27 ມີນາ ເປັນຕົ້ນໄປ, ກົດລະບຽບປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຂະແໜງກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳແບບຜິດກົດໝາຍ (IUU) ໂດຍຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເລີມດົງປະກາດໃຊ້ນັ້ນ ກຳນົດລວມມີ 5 ເນື້ອໃນ, ລວມມີ: ສົມທົບກັນຖະແຫຼງຂ່າວ, ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU; ສົມທົບກັນປະຕິບັດກົດໝາຍ, ແກ້ໄຂກໍລະນີລະເມີດຂໍ້ກຳນົດ IUU; ການຮ່ວມມືສາກົນກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU; ສົມທົບກັນຂຶ້ນສະຖິຕິ, ລາຍງານໝາກຜົນປະຕິບັດການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU; ສົມທົບກັນກວດກາ, ຕີລາຄາ ແລະ ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU.

ກົດລະບຽບກຳນົດຫຼັກການ, ເນື້ອໃນ ແລະ ແບ່ງໜ້າວຽກຄວາມຮັບຜິດຊອບສົມທົບລະຫວ່າງບັນດາພະແນກ, ຂະແໜງການ, ກຳລັງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາຕາແສງ, ເຂດພິເສດ ຝູກຸຍ ທີ່ມີກ່ຳປັ່ນຫາປາກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນບໍລິເວນແຂວງ ເລິມດົ່ງ.

  ແຂວງ ກວາງນິງ ປະຕິບັດວຽກງານການຄວບຄຸມເຮືອຫາປາເຂົ້າອອກທ່າ, ກວດກາແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສິນທະເລສິນໃນນ້ຳກໍໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.  

ໃນຂະນະນັ້ນ, ແຂວງ ກວາງນິງ ກໍພວມຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການຢ່າງຄົບຊຸດ ແນໃສ່ສະກັດກັ້ນ, ມຸ່ງໄປເຖິງການລົບລ້າງກໍລະນີຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU). ວຽກງານການຄວບຄຸມເຮືອຫາປາເຂົ້າອອກທ່າ, ກວດກາແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສິນທະເລສິນໃນນ້ຳກໍໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.

່(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ນອນ​ໃນ​ກຸ່ມ 15 ສູນ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ມີແງ່​ຫວັງ​ທົ່ວ​ໂລກ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ນອນ​ໃນ​ກຸ່ມ 15 ສູນ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ມີແງ່​ຫວັງ​ທົ່ວ​ໂລກ

ສູນການເງິນສາກົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ຮັບຮູ້ບາດກ້າວເດີນທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບທົ່ວໂລກ, ໃນສະພາບການແກ້ງແຍ້ງລະຫວ່າງບັນດາສູນການເງິນນັບມື້ນັບເຄັ່ງຄັດ.
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