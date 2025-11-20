ຂ່າວສານ
ເລິມດົ່ງ ປະຕິບັດສຳເລັດ 17/19 ໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU
ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ພະຈິກ, ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ເລິມດົ່ງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລ່ມາຮອດປະຈຸບັນ, ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ 17/19 ໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານຕ້ານການຫາປາແບບກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ບັນລຸ 78,95%.
ລະອຽດແມ່ນ, ປະຈຸບັນ ເລິມດົ່ງ ມີກຳປັ່ນຫາປາທີ່ຍາວແຕ່ 6ມ ຂຶ້ນໄປ 8.400 ລຳ, ມີຜູ້ອອກແຮງງານກວ່າ 50.000 ຄົນ, ດ້ວຍປະລິມານຂຸດຄົ້ນແຕ່ລະປີກວ່າ 230.000 ໂຕນ. ໄລ່ຮອດວັນທີ 14 ພະຈິກ, ທົ່ວແຂວງມີກຳປັ່ນ 8.222 ລຳໄດ້ຈົດທະບຽນ, ໃນນັ້ນ ມີກຳປັ່ນ 7.470 ລຳໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນ, ບັນລຸອັດຕາສ່ວນ 90,85% ໃນຈຳນວນກຳປັ່ນທີ່ໄດ້ອັບເດດໃນ VNFishbase. ແຂວງໄດ້ຄຸ້ມຄອງກຳປັ່ນ 752 ລຳທີ່ໝົດກຳນົດເວລາອະນຸຍາດ ແລະ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຢ່າງພຽງພໍເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ອີກ, ພ້ອມກັບບໍ່ໃຫ້ບັນດາກຳປັ່ນນີ້ອອກຈາກຝັ່ງຢ່າງເດັດຂາດ.
ກ່ຽວກັບການປັບໄໝບັນດາກໍລະນີກຳປັ່ນທີ່ຂາດການຕິດຕໍໍ່ເພື່ອກວດກາໃນເວລາເດີນທາງ (VMS), ທາງແຂວງໄດ້ສ້າງສຳເລັດ 789/789 ເອກະສານແຕ່ປີ 2024 ມາຮອດປະຈຸບັນ, ບັນລຸອັດຕາ 100%.