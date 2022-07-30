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ຂ່າວສານ

ເລັ່ງປ່ອຍເງິນໃຫ້ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2022

ຮອດວັນທີ 15 ສິງຫາ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຕ້ອງສຳເລັດການປະກາດໃຊ້ ຫຼື ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນມີສິດອຳນາດ ປະກາດໃຊ້ເອກະສານແນະນຳທີ່ຍັງເຫຼືອ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນມີບ່ອນອີງໃນການຜັນຂະຫຍາຍການປ່ອຍເງິນ.

ຮອດວັນທີ 15 ສິງຫາ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຕ້ອງສຳເລັດການປະກາດໃຊ້ ຫຼື ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນມີສິດອຳນາດ ປະກາດໃຊ້ເອກະສານແນະນຳທີ່ຍັງເຫຼືອ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນມີບ່ອນອີງໃນການຜັນຂະຫຍາຍການປ່ອຍເງິນ.

    

\ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຟ້າມບິງມິນ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ

(ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມບິງມິນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2021 – 2025 ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂຈຸດສຸມໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022.

        ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຟ້າມບິງມິນ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພ້ອມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບກວດກາຂໍ້ສະເໜີຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຮີບເຮັ່ງສ້າງລະບົບເອກະສານດ້ານນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໃຫ້ສົມບູນກ່ອນວັນທີ 15 ສິງຫາ. ຮອດວັນທີ 15 ສິງຫາ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຕ້ອງສຳເລັດການປະກາດໃຊ້ ຫຼື ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນມີສິດອຳນາດ ປະກາດໃຊ້ເອກະສານແນະນຳທີ່ຍັງເຫຼືອ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນມີບ່ອນອີງໃນການຜັນຂະຫຍາຍການປ່ອຍເງິນກວ່າ 34.000 ຕື້ດົ່ງ ຂອງ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໃນປີ 2022.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າອົງການ UNDP ພາກພື້ນ ອາຊີ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າອົງການ UNDP ພາກພື້ນ ອາຊີ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດ, ການປະກອບສ່ວນຂອງອົງການ UNDP ໃນຂົງເຂດລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ເພີ່ມທະວີການບໍລິຫານ, ສ້າງຄວາມສາມາດຟື້ນຟູ...
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