ຂ່າວສານ
ເລັ່ງປ່ອຍເງິນໃຫ້ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໃຫ້ສຳເລັດໃນປີ 2022
ຮອດວັນທີ 15 ສິງຫາ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຕ້ອງສຳເລັດການປະກາດໃຊ້ ຫຼື ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນມີສິດອຳນາດ ປະກາດໃຊ້ເອກະສານແນະນຳທີ່ຍັງເຫຼືອ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນມີບ່ອນອີງໃນການຜັນຂະຫຍາຍການປ່ອຍເງິນ.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມບິງມິນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2021 – 2025 ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂຈຸດສຸມໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຟ້າມບິງມິນ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພ້ອມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບກວດກາຂໍ້ສະເໜີຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ຮີບເຮັ່ງສ້າງລະບົບເອກະສານດ້ານນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໃຫ້ສົມບູນກ່ອນວັນທີ 15 ສິງຫາ. ຮອດວັນທີ 15 ສິງຫາ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຕ້ອງສຳເລັດການປະກາດໃຊ້ ຫຼື ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ຂັ້ນມີສິດອຳນາດ ປະກາດໃຊ້ເອກະສານແນະນຳທີ່ຍັງເຫຼືອ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນມີບ່ອນອີງໃນການຜັນຂະຫຍາຍການປ່ອຍເງິນກວ່າ 34.000 ຕື້ດົ່ງ ຂອງ 3 ໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໃນປີ 2022.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)