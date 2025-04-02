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ຂ່າວສານ

ເລຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມ​ະ​ຕິ 57 ຂອງ​ກົມ​ການ​ເມືອງ ຢ່າງ​ມີ​ໄຊ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ຳຮຽນຕາມຫົວເລື່ອງກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ.

        ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນການເລືອກເຟັ້ນທີ່ຈຳເປັນ, ແມ່ນເສັ້ນທາງໜຶ່ງດຽວເພື່ອນຳປະເທດພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ.

        “ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ມີ 2 ເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍ ເຊິ່ງພວກເຮົາຕ້ອງມຸ່ງໄປເຖິງນັ້ນແມ່ນ ບໍລິຫານສັງຄົມໄດ້ດີກວ່າ, ທີສອງແມ່ນໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອເພີ່ມສະມັດຕະພາບອອກແຮງງານ ແລະ ສ້າງວັດຖຸເຄື່ອງຂອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.”

        ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ຍົກອອກບັນດາບັນຫາທີ່ລະອຽດທີ່ສຸດ, ບັນດາມາດຕະການ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ກະ​ສັດ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ ແບນ​ຊິກ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ​ກະ​ສັດ​ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ ແບນ​ຊິກ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ກະສັດລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ Philippe ແລະ ພະມະເຫສີ Mathilde ໄດ້ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 31 ມີນາ ຫາວັນທີ 04 ເມສາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ເມສາ, ຢູ່ທໍານຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບກະສັດ Philippe ແລະ ພະມະຫາເຫສີ Mathilde.
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