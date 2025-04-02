ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ຕັດສິນໃຈປະຕິບັດມະຕິ 57 ຂອງກົມການເມືອງ ຢ່າງມີໄຊ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນການເລືອກເຟັ້ນທີ່ຈຳເປັນ, ແມ່ນເສັ້ນທາງໜຶ່ງດຽວເພື່ອນຳປະເທດພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ມີ 2 ເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍ ເຊິ່ງພວກເຮົາຕ້ອງມຸ່ງໄປເຖິງນັ້ນແມ່ນ ບໍລິຫານສັງຄົມໄດ້ດີກວ່າ, ທີສອງແມ່ນໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອເພີ່ມສະມັດຕະພາບອອກແຮງງານ ແລະ ສ້າງວັດຖຸເຄື່ອງຂອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.”
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ຍົກອອກບັນດາບັນຫາທີ່ລະອຽດທີ່ສຸດ, ບັນດາມາດຕະການ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.