ຂ່າວສານ
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງພັກກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນຊີ້ນຳແກ້ໄຂຄະດີ, ເຫດການໂດຍ ຄະນະຊີ້ນຳຕິດຕາມ, ກຳນົດຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນໜ້າທີ່ປະຕິບັດວຽກງານໃນການປ້ອງກັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ຕາມການຕີລາຄາຂອງຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳແລ້ວ, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມານີ້, ວຽກງານປ້ອງກັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ ແລະ ມີການຫັນປ່ຽນໃໝ່ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມ, ກວດສອບ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ, ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໄດ້ປະຕິບັດກົນໄກສົມທົບກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການຄົ້ນພົບ, ແກ້ໄຂການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້.
ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງກ່ວາອີກ ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ການກະທຳຢ່າງແຮງ, ຂ້ຽວຂາດ, ຮີບດ່ວນກ່ວາອີກ, ເດັດຂາດ, ເດັດດ່ຽວໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້, ເປັນເຈົ້າການ ບຸກໂຈມຕີ, ປັບໄໝລົງໂທດຕໍ່ບັນດາກະທຳສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.