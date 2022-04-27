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ຂ່າວສານ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງພັກກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້

ວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມ, ກວດສອບ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ, ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໄດ້ປະຕິບັດກົນໄກສົມທົບກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການຄົ້ນພົບ, ແກ້ໄຂການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: ຈີ້ຢຸ້ງ/TTXVN)  

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ເມສາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນຊີ້ນຳແກ້ໄຂຄະດີ, ເຫດການໂດຍ ຄະນະຊີ້ນຳຕິດຕາມ, ກຳນົດຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນໜ້າທີ່ປະຕິບັດວຽກງານໃນການປ້ອງກັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ຕາມການຕີລາຄາຂອງຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳແລ້ວ, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມານີ້, ວຽກງານປ້ອງກັນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ ແລະ ມີການຫັນປ່ຽນໃໝ່ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມ, ກວດສອບ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ, ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໄດ້ປະຕິບັດກົນໄກສົມທົບກັນຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການຄົ້ນພົບ, ແກ້ໄຂການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້.

ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງກ່ວາອີກ ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ການກະທຳຢ່າງແຮງ, ຂ້ຽວຂາດ, ຮີບດ່ວນກ່ວາອີກ, ເດັດຂາດ, ເດັດດ່ຽວໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້, ເປັນເຈົ້າການ ບຸກໂຈມຕີ, ປັບໄໝລົງໂທດຕໍ່ບັນດາກະທຳສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄພຫຍໍ້ທໍ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ ເພື່ອໃຫ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ມີບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ

ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ ເພື່ອໃຫ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ມີບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ແມ່ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດທັນສະໄໝ.
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