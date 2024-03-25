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ຂ່າວສານ

ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ ໃນທັນທີ

ທ່ານ Guterres ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນການຢ້ຽມຢາມດ່ານຊາຍແດນ Rafah ລະຫວ່າງ ອີຢິບ ແລະ ເຂດ ກາຊາ, ທ່ານຕັດສິນໃຈອົດອາຫານ ເພື່ອສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນຜູ້ພວມຖືກປິດລ້ອມຢູ່ເຂດດິນແດນແຄມທະເລ ເມດີຕາເຣເນ ນີ້.
ທ່ານ Antonio Guterres, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ (ພາບ:ສຳນັກຂ່າວສານຊິນຮວາ/TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ Rafah ຂອງ ອີຢິບ ໃນວັນທີ 23 ມີນາ, ທ່ານ Antonio Guterres, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ ໃນທັນທີ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງເດືອນ Ramadan ຂອງຊາວ ມຸດສະລິມ.

ທ່ານ Guterres ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນການຢ້ຽມຢາມດ່ານຊາຍແດນ Rafah ລະຫວ່າງ ອີຢິບ ແລະ ເຂດ ກາຊາ, ທ່ານຕັດສິນໃຈອົດອາຫານ ເພື່ອສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນຜູ້ພວມຖືກປິດລ້ອມຢູ່ເຂດດິນແດນແຄມທະເລ ເມດີຕາເຣເນ ນີ້.

ທ່ານ Antonio Guterres, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິດສະຣາແອນ ຍົກອອກ “ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງໜັກແໜ້ນ”, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນ ປາແລດສະຕິນ ສືບຕໍ່ເຂົ້າເຖິງການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ ແລະ ປ່ອຍຕົວເປັນອິດສະຫຼະໃຫ້ບັນດາຜູ້ຍັງຖືກກັກຂັງ. ທ່ານ Guterres ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜູນຂອງທຸກໆສະມາຊິກ ສປຊ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນ ສປຊ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມືກັບ ອີຢິບ ເພື່ອສືບຕໍ່ນຳສິນຄ້າໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ ເຂົ້າເຂດ ກາຊາ. ທ່ານ ຕີລາຄາສູງການຮ່ວມມືກັບ ອີຢິບ ເພື່ອປະຊາຊົນ ປາແລດສະຕິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງ Jussi Halla-aho ຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງ Jussi Halla-aho ຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ມີນານີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງ Jussi Halla-aho ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດແຟງລັງໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 24 – 26 ມີນານີ້ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ.
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