ຂ່າວສານ
ເຢຍລະມັນຈະເຕື້ອງເຖິງຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ EU, G7, NATO
ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດ NATO, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz ພວມລໍຄອຍຄວາມຜູກພັນ ແລະ ຕັດສິນໃຈຈາກບັນດາການນຳ NATO ໃນສະພາບການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ຍັງສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນ. ທ່ານກໍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ເຢຍລະມັນ ແລະ ເອີຣົບ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຢູແກຼນ ຈົນສຸດຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບດ້ານການເງິນ, ເສດຖະກິດ, ມະນຸດສະທຳ, ການເມືອງ ແລະ ທັງສະໜອງອາວຸດໃຫ້ Kiev “ໃນປັດຈຸບັນ ກໍຄືໃນອະນາຄົດ”. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ NATO ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມສົງຄາມ. ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດ “ແຜນການ Marshall” ເພື່ອສ້າງຕັ້ງ ຢູແກຼນ ຄືນໃໝ່ ພາຍຫຼັງສົງຄາມ. ດ້ວຍບົດບາດເປັນປະທານ G7, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍລະມັນຢາກຈັດກອງປະຊຸມສາກົນ ເພື່ອແນໃສ່ມຸ່ງໄປເຖິງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບບ້ວງເງິນລົງທຶນໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ.
ໃນບົດກ່າວປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ ກໍຊຸກຍູ້ບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາສົ່ງອອກທັນຍາຫານຈາກ ຢູແກຼນ. ກ່ຽວກັບບັນຫາພະລັງງານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ເຢຍລະມັນ ພວມສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອປະຕິບັດທຸກມາດຕະການ ທີ່ສາມາດສະກັດກັ້ນການຂາດເຂີນພະລັງງານໃຫ້ແກ່ລະດູູໜາວຈະມາເຖິງ.