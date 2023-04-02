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ຂ່າວສານ

ເຢຍລະມັນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ

ກອງປະຊຸມ COP26, ຢູ່ ອັງກິດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບເລື່ອງຈະກາຍເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດກາກບອນເປັນກາງໃນປີ 2050.
ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 31 ມີນາ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຢຍລະມັນ ສົມທົບກັບເຄືອຂ່າຍປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເອີລົບ (VINEU) ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂອບເຂດລາຍການ ຄູ່ຮ່ວມມືຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢ່າງຍຸດຕິທຳ (JETP) ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍການປ່ອຍອາຍພິດລົງເປັນ 0 ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2050”. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວນອນໃນຂອບເຂດສັບປະດາເຈລະຈາການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ ແບັກແລັງ 2023.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ເຢຍລະມັນ ຫວູກວາງມິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 26 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP26, ຢູ່ ອັງກິດ), ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບເລື່ອງຈະກາຍເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດກາກບອນເປັນກາງໃນປີ 2050. ນີ້ແມ່ນເປົ້າໝາຍມີສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງການມີການຮ່ວມມື ແລະ ໜູນຊ່ວຍຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ.

ສ່ວນທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ພັດທະນາ ເຢຍລະມັນ Jochen Flasbarth ຖືວ່າ, ດ້ວຍທ່າແຮງສະມັດຕະພາບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກພະລັງງານແຮງລົມ ແລະ ແສງຕາເວັນ, ຫວຽດນາມ ຈະກາຍເປັນປະເທດນຳໜ້າໃນວິວັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ທ່ານຢືນຢັນວ່າ, ເຢຍລະມັນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ແກ່ວິວັດການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​​ປະ​ກວດຊຸດ​ອາ​ພອນ​ປະ​ຈຳ​​ຊາດຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ

ງານ​​ປະ​ກວດຊຸດ​ອາ​ພອນ​ປະ​ຈຳ​​ຊາດຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ມີນາ, ຢູ່ສວນສາທາລະນະວັດທະນະທຳ ເດີ່ມແຊນ - ນະຄອນ ໂຮຈີມິນ ໄດ້ຈັດງານປະກວດຊຸດອາພອນປະຈຳຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ 2023, ໂດຍສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເມືອງ 11 ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນ.
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