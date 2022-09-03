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ຂ່າວສານ

ເພື່ອນມິດສາກົນອວຍພອນຫວຽດນາມເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດຫວຽດນາມ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ກັນຍາ, ສະຖານກົງສຸນໃຫຍ່ຫວຽດນາມ ປະຈຳນະຄອນ Sydney ປະເທດ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ.
  ສຸສານປະທານໂຮ່ຈິມິນ  

ຕາງໜ້າຜູ້ວ່າການລັດ New South Wales, ທ່ານ Scott Farlow ສະມາຊິກສະພານິຕິບັນຍັດເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບຖືເປັນຕະຫຼາດຫຼັກແຫຼ່ງໃນຍຸດທະສາດການຄ້າຂອງລັດນີ້ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ນຳຫວຽດນາມກາຍເປັນປະເທດປະສົບຜົນສຳເລັດດີກ່ວາເກົ່າ.

ແລະກໍໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ກັນຍານີ້, ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຖືກໄຂຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ (ຍີ່ປຸ່ນ). ກ່າວສູນທອນພົດທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຍີ່ປຸ່ນ ວູ້ຮົ່ງນາມໄດ້ຕີລາຄາສູງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອອັນດີງາມລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ແລະ ທົບທວນຄືນບັນດາຂີດໝາຍທີ່ສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

ຜູ້ຕາງໜ້າຝ່າຍຍີ່ປຸ່ນ ກໍ່ໄດ້ສົ່ງຄຳອວຍພອນເຖິງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຊາດ, ຕີລາຄາສູງການພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ, ແລະ ຢືນຢັນການພັດທະນາຂອງຫວຽດນາມ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຕໍ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ. ແລະຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງພາກພື້ນແລະໃນໂລກ. ກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ບັນດາຜູ້ແທນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ແລະ ກ້ວາງເລິກລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ໄດ້ຮັບການຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ຊຸກຍູ້ຈາກການນຳ 2 ປະເທດໃຫ້ຮັບມື້ນັບພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດຫວຽດນາມຢູ່ ຊູດັງໃຕ້

ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດຫວຽດນາມຢູ່ ຊູດັງໃຕ້

ວັນທີ 2 ກັນຍາ, ກອງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຂອງຫວຽດນາມ ຢູ່ UNMISS (ຊູດັງໃຕ້) ໂດຍໂຮງໝໍກາງສະໜາມລະດັບ2 ເລກ 4 ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດຫວຽດນາມ (2/9/1945 – 2/9/2022).
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