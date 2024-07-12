ຂ່າວສານ
ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ວິໄລພອນ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຮ່ວມມື ລາວ - ຫວຽດນາມ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ມາຢ້ຽມຢາມ ລາວ ໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ເຊິ່ງເປັນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່່າ ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ພ້ອມດ້ວຍການນຳອື່ນຂອງລາວ ເປັນເອກະພາບບັນດາກຳນົດທິດ, ແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາມາດຕະການໃຫຍ່ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນປີ 2024 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ສື່ສານ ລາວ, ປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນກຽດ ແລະ ປິຕິຊົມຊື່ນເມື່ອທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ປະຕິບັດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ລາວ. ຕໍ່ໜ້າສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ພວມມີການການປ່ຽນແປງ ແລະ ຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ຖືວ່າ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຍິ່ງຕ້ອງຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຊາດ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ເພື່ອໃຫ້ສອງປະເທດ ພ້ອມກັນພັດທະນາ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສອງປະເທດ ກໍເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.