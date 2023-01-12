ຂ່າວສານ
ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
ທ່ານ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ບູລິມະສິດແຖວໜ້າແກ່ສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຖືນີ້ເປັນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າ ຕໍ່ກັບພາລະກິດປະຕິວັດຂອງສອງປະເທດ. ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນຈະສືບຕໍ່ ສືບທອດມູນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງບັນດາການນຳລຸ້ນກ່ອນ, ເຮັດສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫ່ຍ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ລາວ.
ບັນດາອະດີດການນຳລາວ ສະເໜີໃຫ້ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ ຊ່ວຍຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ; ສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໃຫ້ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອສາຍພົວພັນແບບພິເສດ, ສະໜິດຕິດພັນຊື່ສັດບໍລິສຸດລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ; ທ່ານ ຟ້າມມິງຈີງ ສະເໜີໃຫ້ ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ-ຫວຽດນາມ ສ້າງຕັ້ງບັນດາສະມາຄົມມິດຕະພາບຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ, ພ້ອມກັນນັ້ນສືບຕໍ່ມີບັນດາຮູບການພົບປະແລກປ່ຽນໃຫມ່.