ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີລັກສະນະເປັນເອກະພາບ, ຮອບດ້ານໃນວຽກງານຊີ້ນຳນຳພາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ເມສາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ອາຍຸການ 2026 – 2031. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຖືວ່າ ຜູ້ນຳທັງເປັນການນຳສູງສຸດຂອງພັກ, ທັງເປັນປະມຸກລັດ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມທະວີລັກສະນະເປັນເອກະພາບ, ຮອບດ້ານໃນວຽກງານການນຳ.
ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິວຽດງາ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ຫ໋າງຝ່ອງ ຖືວ່າ ເລື່ອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດແມ່ນຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາຂອງປະເທດໃນໄລຍະໃໝ່.
ກ່ອນອື່ນໝົດ, ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບປະກັນການຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງລຸລ່ວງ, ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດຂອງພັກໃນທຸກວຽກງານ. ທີສອງ, ດ້ວຍການປັບປຸງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດລົງ ແລະ ການຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຄືນັ້ນນັ້ນ ທຸກທັດສະນະ, ແນວທາງຊີ້ນຳຂອງພັກ ຈະໄດ້ຮັບການຫັນເປັນລະບອບລະບຽບການ ຢ່າງທັນການ ແລະ ລັດຖະບານປະຕິບັດຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ໜ້າທີ່ໃໝ່ໃນສະພາບການໃໝ່.
ຕາມທ່ານ ເຈິ່ນຮ່ວາງເງິນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນໂຮຈີມິນ, ໃນຄຳສະບານຕົວເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ໋ງ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມແນວທາງການຊີ້ນຳຂອງພັກ ແລະ ຢຶດໝັ້ນເປົ້າໝາຍພັດທະນາປະເທດຊາດຕາມຈິດໃຈມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ນຳປະເທດຊາດພັດທະນາໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.