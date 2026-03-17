ຂ່າວສານ
ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງຝາກຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ຈີນ
ວັນທີ 16 ມີນາ, ຢູ່ຕາແສງ ຮວາງໂມ (ແຂວງກ໋ວາງນິງ) ໄດ້ດຳເນີນລາຍການສະຫຼຸບເບື້ອງຕົ້ນ 10 ປີແຫ່ງການເປັນແຮກສ່ຽວເຂດຊຸມຊົນສອງຝາກເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ບ້ານ ຕາເຂົາ (ຕາແສງ ຮ່ວາງໂມ) ແລະ ບ້ານຕຸງຈຸງ (ນະຄອນຟ້າງເຈິນກາງ, ແຂວງກ໋ວາງຊີ, ຈີນ). ເຫດການນອນໃນໂຄງການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບປ້ອງກັນຊາດເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ຈີນຄັ້ງທີ 10.
ທີ່ລາຍການ, ທ່ານຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຕາແສງ ຮ່ວາງໂມ, ຮ່ວາງກຽນຈຸງ ປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງບ້ານສືບຕໍ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ, ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນເຂດຊາຍແດນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງສອງຝ່າຍໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາເສດຊາຍແດນ, ຫຼັກໝາຍຊາຍແດນ; ພ້ອມທັງຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເຂດຊາຍແດນ.